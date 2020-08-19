扎里夫：美霸权时代已近结束 不会再有超级大国

伊朗国家通讯社（IRNA）：穆罕默德·贾瓦德·扎里夫（Mohammad Javad Zarif）在周一晚的一次电视采访中说，美国人在过去17年中作了错误的估算，这件事（关于延长伊朗武器禁运的决议）是欧洲人没有与美国人同行的少数事情之一。

伊朗对其核活动没有任何隐瞒

伊朗外交部长随后在国际在原子能机构中进一步提到伊朗的案件，并说，迄今为止，伊朗与国际原子能机构（IEA）的全面合作表明，国际原子能机构的大多数视察都是在伊朗进行的，我们没有什么可隐瞒的，甚至伊朗信息的透明性也导致美国和犹太复国主义政权在这方面的裁军。

他说，美国人一直试图将伊朗视为对世界的安全威胁，而他们每年在军事领域的花费超过6000亿美元。犹太复国主义政权现在有 200 枚核弹头，犹太复国主义政权的公民到现在为止能否整夜安眠？

美国最懦弱的行为是杀害了苏莱曼尼将军

伊朗外交部长就美国暗杀苏莱曼尼将军指出，美国人于2020年1月3号懦弱地将卡西姆·苏莱曼尼将军杀害身亡。美国恐怖主义就像isis恐怖组织一样，在第三国杀害了这个国家的客人，而美国这一恐怖主义行动没有任何国际理由，将军的牺牲甚至也使美国羞辱，这表明美国人不受任何国际法的约束。

我们正在追踪美国战机对伊朗客机的袭击事件

伊朗外交部长就美国战斗机今年8月初袭击了伊朗客机补充说，我们要让美国对伊朗客机的袭击负责，并已宣布向国际当局发出抗议信息。

伊朗外长强调，对付美国的违法和欺凌行为是非常必要的，如果不抵制美国的这些行动，他将继续其欺凌行为。

伊朗与中国的关系已升级为全面的战略伙伴关系

关于伊朗与中国之间的长期合作，扎里夫说，在这方面，与邻国和一些友好国家如俄罗斯，特别是中国的关系发展已列入我们的议程，因此，随着中国总书记访问伊朗，我们与中国的关系已升级为全面的战略伙伴关系，因此决定在25年计划中继续遵循该战略。