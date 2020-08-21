伊朗国家通讯社（IRNA）：阿尔德喜尔·萨德·穆哈默迪强调，铜业公司在2019年被公认为在所有领域排名第一的工业公司。

他说，我们正遵循着良好的发展条件，我们已计划投资24.8亿欧元，外加上2500万亿土曼，用于发展铜业，铜业将成为该国所有矿区领域的领导，这将使铜业公司跻身中东五大公司之一。

4月14日报道，伊矿业发展革新组织（IMIDRO）高级官员向媒体表示，过去一年（2019年3月至2020年3月）伊朗铜产品出口额实现翻倍，达到10亿美元，整个铜产业产值达到45亿美元。

另据介绍，伊朗主要钢铁公司在上年前11个月（2019年3月至2020年2月）生产钢材1850万吨，同比增长4%。该组织计划今年钢产量继续增产320万吨，增加产值7.93亿美元。

最近通过与克尔曼省的视频连接，伊朗总统哈桑·鲁哈尼启动了Khatoon Abad精炼厂的铜熔炼发展、铜精矿仓库建设、Khatoon Abad酸工厂和Khatoon Abad制造铜氧工厂的建设项目。

鲁哈尼在该仪式上表示，政府打算将中小型矿山纳入证券交易所，他补充说道，证券交易所应为政府能够纳入其大型存货以及特征明确的中小型矿山做好铺垫。

伊朗总统提到利用新的技术，Khatoon Abad铜精的产量从8万吨增加到12万吨，他表示希望：发展该计划助于发展伊朗的经济增长情况。

伊朗工业矿业和贸易部长雷萨·拉赫曼尼表示，伊朗有68种矿产，他表示：“这方面，伊朗在世界排名前十国家。”

他说：政府通过使用矿产设施积极发展这些行业，幸运的是，今日，我们已经获取并本地化了世界上许多技术，伊朗已经从进口国家变成了出口国家。

他提到，去年我们开采4.7千万吨矿物，其中35％是金属。他说：今年的计划是开采5亿吨矿物。

伊朗国家铜业总经理表示，伊朗每年的铜产量增加到40万吨。

伊朗国家铜业总经理艾勒待希尔·萨阿德·穆罕默迪周四在克尔曼省启动4个新项目推动铜产业发展的仪式(在伊朗总统出席的情况下以视频会议的形式举行）上表示：伊朗的铜业将占据世界出口市场的更多份额。

他表示希望，在未来的四年中，伊朗的铜产能将增加到每年55万吨。