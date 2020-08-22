伊朗将发射五颗自制卫星

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗信息和通信技术部长穆罕默德·贾瓦德·阿扎里·贾赫罗米（Mohammd Javad Azari Jahromi）在讲话中,在谈到伊朗人工智能的发展时指出，伊朗大型云计算机的运行已提上议事日程，并且在计算机行业列入世界500强之一，该超级计算机对信息处理和人工智能研究方面至关重要，它是人工智能技术的基础建设之一，将在明年1月份投入运营。



通信和信息技术部长继续说，我们正努力在9月底之前在德黑兰的5个点启动第五代移动电话。以第五代手机为基础的数字经济发展研究工作将完成，该项目也将揭幕。