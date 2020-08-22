赵立坚：一意孤行，必然再次碰壁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网消息，在8月21日中国外交部例行记者会上，有记者问：8月20日，美国国务卿蓬佩奥向本月安理会轮值主席致函，正式要求启动安理会第2231号决议规定的“快速恢复制裁”机制，并宣称30天内安理会将恢复以往全部对伊制裁措施。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到美方致函。中国常驻联合国代表团已表明中方立场。我们多次强调，美国单方面退出伊朗核问题全面协议，已放弃作为全面协议参与国的权利，没有要求启动“快速恢复制裁”机制的资格。全面协议参与方和绝大多数安理会成员都认为，美方要求不具任何法律基础，“快速恢复制裁”机制并未启动。据我了解，包括中国、俄罗斯、英国、法国、德国、伊朗等有关各方已致函安理会主席，英法德三国外长也发表声明，对美方举动表明反对态度。

美国要求安理会恢复对伊制裁，完全是出于实现自身政治目的的政治操弄。美国背信弃义，退群毁约，损害多边主义和安理会权威，破坏国际核不扩散体系。美方推动决议也好、向安理会致函也罢，都不能为上述行径披上合法外衣。8月14日，安理会就美国提出的延长对伊武器禁运决议草案进行表决，13个安理会成员明确不支持这份决议草案，美国仅得到1票支持，被空前孤立。这充分说明，美方单边立场同国际社会的广泛共识背道而驰，美方破坏全面协议的企图不可能得逞。我们敦促美方不要再一意孤行，冒天下之大不韪，否则必然再次碰壁。

解决伊核问题靠的是平等对话和坦诚协商，从来不是制裁施压甚至军事威胁。中方始终愿从维护全面协议和安理会决议权威、维护国际核不扩散体系、维护地区和平稳定出发，同有关各方一道，共同找到妥善解决办法，推动伊核问题政治外交解决进程。