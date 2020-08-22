伊本•西那与伊朗“医师节”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊斯兰教非常重视医学，医生在穆斯林中间享有很高的地位，被称为“生命的守护者”“健康的赋予者”。在伊朗，医生备受尊重，医生职业更是备受青睐，他们不仅治病救人，解除患者的痛苦，而且还指导人们如何在生活中预防保健，甚至有的患者遇到家庭或社会问题，也会寻求医生的帮助，征求他们的意见。因为许多医生不仅精通医学，并对伊斯兰教法、社会学、心理学有深入研究，更为重要的是，医生具有高尚的品德，深受人们的信赖。在历史上，伊本·西那一直是医生的楷模，他不仅医术高明，在医学领域著述颇丰，而且信仰虔诚，内心闪烁着真主的智慧之光，是位名副其实的神学家和哲学家。

伊本·西那（980—1037），伊朗著名哲学家、医学家、思想家，生于布哈拉，西方人称他“阿维森纳”，享有“世界医学之父”的美誉。

伊本·西那不仅是世界著名的哲学家，而且亦是世界著名的医学家，他的医学著作对人类的医学发展做出了巨大贡献，产生了深远的影响。35岁时撰写的《医典》是他在医学领域留给世人的瑰宝。在历史上，无论是在伊斯兰世界，还是在欧洲，《医典》在很长的一段时期，一直被当作教科书和医学家们必备的参考资料。

《医典》在伊斯兰世界的影响更是非常深远，以至于12世纪著名诗人尼扎米·阿鲁兹评价《医典》说：“如果希波克拉底和盖仑在世，向《医典》顶礼膜拜，也不为过。”除《医典》之外，伊本·西那在医学领域还有其他著述，如《医学诗篇》、《医典概要》、《论心脏药理》、《论放血疗法》、《论腹绞痛》等。

与学者们的辩论

伊本·西那生活在波斯文明发展的辉煌时期，那时，人才辈出，诗人、哲学家、天文学家、科学家若群星灿烂，伊本·西那与许多同时代的学者有过密切交往或书信往来，经常与学者讨论相关重要的学术问题，其中有著名科学家、史学家、哲学家艾布·莱哈尼·比鲁尼、著名苏菲诗人艾布·萨尔德·艾布·海里。

据记载，伊本·西那偶遇当时著名苏菲长老艾布·海里，俩人相见如故，在一个幽静的屋子里长时间讨论哲学、宗教和灵智学的问题；讨论结束后，艾布·海里问伊本·西那：“你对我有什么评价？”伊本·西那说：“我所知道的，你都能看见。”伊本·西那问：“你对我有什么评价？”艾布·海里说：“我所看到的，你都知道。”

坎坷的一生

伊本·西那一生坎坷，经历了许多磨难，他曾担任过大臣，也曾被流放他乡，甚至经历了牢狱之苦。但无论是身居高位，还是流落他乡，伊本·西那从未被困难退却，从未放弃对知识的追求，他的一生是奋斗的一生，是著述的一生，他为世人留下了450部阿拉伯语和波斯语重要著作，涉及医学、数学、哲学、天文等领域。

伊本·西那信仰虔诚，从小就能熟背《古兰经》，他有一个习惯，每三天要诵读完整部《古兰经》。在生命结束的前两周，伊本·西那还在帮助穷人，解决他们的生活困难。1037年的斋月他病故于哈马丹，享年58岁，人类历史上的一颗璀璨明珠从此陨落。

医学价值

医学研究的对象是人的身体，其目的是保障人们的身体健康。医学在伊斯兰教中享有很高的地位，因为，伊斯兰教非常重视生命和健康。根据伊斯兰教规定，当完成某项宗教功修会影响到身体健康时，须立即放弃，甚至在特殊情况下完成功修是被禁止的。

在伊斯兰教中，医学与宗教同等重要，伊玛目阿里说：“知识分为两类，一类是宗教知识，另一类是与身体和健康有关的知识。”换言之，一类知识是保障人的精神健康，另一类知识是保障人的身体健康。

作者：阿巴斯·阿里·瓦法伊

（伊朗驻华大使馆文化参赞）