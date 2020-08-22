15个安理会成员国13个反对 美国欲恢复对伊制裁再次被孤立！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道，8月14日，美国向联合国安理会提交关于延长对伊朗武器禁运的决议草案也没有被通过。

“快速恢复制裁”机制是什么？美国有权利这样做吗？

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》（JCPOA，即伊核协议）。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议，规定联合国对伊朗的武器禁运于今年10月18日终止。

不过，该决议还包含一项“快速恢复制裁”条款，规定如果任何一个签约国“发现和证实伊朗违反了伊核协议”，联合国对伊朗的制裁将自动恢复。

特朗普政府宣称，基于安理会第2231号决议内容，美国作为伊核协议的最初签署国之一，具有恢复制裁的权利。然而，美国早在2018年就单方面退出了伊核协议。恢复对伊朗非法单边制裁，实际上违反了全面伊核协议和安理会第2231号决议。

世界多国批评美国：没有资格 错误之举

美国这一举动遭到国际社会一致批评。

针对美国要求启动安理会第2231号决议规定的“快速恢复制裁”机制，伊朗外交部发言人哈蒂布扎德表示，美国没有权利采取这样的行动，该行为违反了国际法基本准则和联合国安理会第2231号决议，向安理会轮值主席致函无法达成其非法目的。

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫在推特上写道：蓬佩奥认为联合国安理会第2231号决议和伊核协议是分开的，他应该阅读这个决议。

俄罗斯外交部21日发表声明称，美国政府要求联合国安理会恢复对伊朗制裁是危险、错误之举且没有出路。美国已经正式退出伊朗核问题全面协议，根本无权要求联合国根据联合国安理会第2231号决议恢复对伊制裁。俄方呼吁美方作决定时进行权衡，不要剥夺自己与伊朗达成协议的机会。

中国外交部发言人赵立坚在21日例行记者会上表示，美国单方面退出伊朗核问题全面协议，已放弃作为全面协议参与国的权利，没有要求启动“快速恢复制裁”机制的资格。赵立坚强调，美国要求安理会恢复对伊制裁，完全是出于实现自身政治目的的政治操弄。美国背信弃义、退群毁约，损害多边主义和安理会权威，破坏国际核不扩散体系。美方单边立场同国际社会的广泛共识背道而驰，美方破坏全面协议的企图不可能得逞。

当地时间20日晚，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利发表声明称，美国已经于2018年5月8日通过总统备忘录的形式单方面退出伊朗核问题全面协议，并且之后再未参与任何与协议相关的活动，因此，美国不能再被视作该协议的签署国，也就不能要求恢复对伊制裁。

英法德外交部长也于当地时间20日发表联合声明称，美国已退出伊核协议，无权要求联合国“快速恢复”对伊朗制裁。英国、法国和德国无法支持美国这一行动，因为这与三国目前支持伊核协议的努力“不一致”。

外媒称美国陷入进一步孤立

美国有线电视新闻网(CNN)指出，美国盟友和竞争对手都拒绝了美启动对伊朗制裁这一要求，特朗普政府在世界舞台上被孤立。

《纽约时报》21日发文称，美国此举不但未能孤立伊朗，反而令自己陷于“局外人”的地位。

英国广播公司（BBC）发文指出，美国正陷入前所未有的孤立。文章指出，美国国务卿蓬佩奥批评英法德三个盟友没有与美国站在一起，这样的言论再次证明特朗普政府在伊朗问题以及美国总体外交政策的失败。特朗普政府试图用伊核协议的机制来制裁伊朗，依据的是他们早已放弃的条约，这一做法相当离奇，结果只能是美国在这个问题上比以往任何时候都更孤立。

美国广播公司(ABC)发文披露，自去年开始，美国国会中的部分共和党人包括汤姆·科顿（Tom Cotton）、马可·卢比奥（Marco Rubio）和特德·克鲁兹（Ted Cruz），就一直呼吁“快速恢复制裁”。不过这次，连美国最反对伊朗的“铁杆鹰派”、前总统国家安全顾问约翰·博尔顿都表示反对，称此举将削弱美国在安理会否决权的效力。