伊朗国防部长访问俄罗斯 拓展军事领域合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：周六（8月22日）抵达莫斯科访问的伊朗国防部长阿米尔·哈塔米将军说，伊朗国防部长表示，德黑兰方面希望与俄罗斯和中国再次在阿曼湾举行海军演习。

哈塔米说，近年来伊朗和俄罗斯在军事合作方面取得了进展，但是近期冠状病毒疫情多少对彼此的互动有所影响。

他说：“我们希望，伊朗、俄罗斯和中国再次举行海上联合演习”。对于伊俄两国合作现状，他给予了肯定。

哈塔米在访问期间将与俄国防部长绍伊古举行会晤，并将参加8月23日至29日在莫斯科郊区举行的“军队-2020”国际军事技术论坛。

伊朗驻俄大使卡泽姆·贾拉利对此表示，伊朗与俄罗斯在军事领域的合作越来越密切，将达到新的水平。

早些日，伊朗国防部长阿米尔·哈塔米称伊朗不惧任何挑衅，伊朗的导弹会摧毁一切敌人的反导系统并穿透其防空屏障。

哈塔米在周二的电视采访中说，导弹力量是伊朗战略防御的关键组成部分，可以对一切针对伊朗的侵略势力进行有效防御和打击。他还保证这种导弹会继续改进，保证安全。

哈塔米补充说：“我们一直都在密切的监视敌人，有能力采取措施摧毁敌人的反导弹装备，我们可以非常自信的说，我们的导弹可以完全穿透敌人的防空系统。“

他称伊朗现拥有非常可靠的国防力量，还警告说任何妄图攻击伊朗的势力最终都会引火上身。最后，他还公布了在2021年3月之前，为空军配备的三架“Kowsar”战机的训练计划。