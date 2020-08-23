一篇伊朗学生的汉语作文

伊朗国家通讯社（IRNA）：据德大孔院的微信消息， 伊朗德黑兰大学外语学院与孔子学院汉语言本科伊历1395级（公历2016级）应届毕业生玛赫蒂娅在公历2019年时就写了一篇《在大学毕业典礼上的讲话》，虽遇上了史上最特殊的毕业季，但青春不散场，我们可以云上说再见。

在大学毕业典礼上的讲话

敬爱的老师，亲爱的同学们：

四年前，当我们刚刚进入学校时，我们都有一样的感受。我们虽然很紧张，但是心里有一种说不出的感觉让我们很开心，好像向往已久的愿望——考上大学终于实现了。在学校学习汉语的这四年让我们体会到了各种各样的酸甜苦辣，而且留下了不少回忆。

我想起四年前作为一名新学生让我很害羞，因为我对学校任何了解也没有，连卫生间在哪儿也不知道，更何况教师或孔院办公室。随着时间的流逝，我们不仅逐渐习惯了学校的生活，而且对这儿的一切都很熟悉了。

陪我走过这崎岖不平的道路的同学们，我们一起经历很多，现在我们积累了很多经验。这四年中，每次我遇到困难时，你们来帮助我；每次考试前紧张时，你们都来安慰我，非常感谢你们！虽然我们今天会分开，但是我们的友谊不会结束。

亲爱的老师们，今天我们所有的知识和学问都来自于你们。你们这四年中，付出了艰苦的努力教我们。汉语本来是一门很难的语言，但是随着老师们的讲解变得很容易。你们的辛苦造就了今天的我们，不知道怎么感谢你们才好。

今天我们虽然毕业了，但是我们要走的路还很长！我们还需要为了有一个好未来而努力。诚心诚意地祝老师们和同学们事事顺利，做每件事都得到成功。

编后语

如何写讲话稿，这是德黑兰大学外语学院与孔子学院汉语言专业本科四年级《汉语高级写作教程》中的一个重要内容。写作讲话稿时，需注意其文体特点和格式要求，考虑听众和场合，使用符合场合的语体风格。

教师在课后作业中要求学生根据实际情况写一篇讲话稿，以上这篇《在大学毕业典礼上的讲话》则是写作练习中的学生佳作之一。

以上内容是由伊朗德黑兰大学中文系四年级的同学玛赫蒂娅（Mahdie Montazeri）写的。