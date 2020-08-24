中国外交部：解决伊核问题靠从来不是制裁施压甚至军事威胁

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部官网报道，有记者提问，21日，联合国安理会15个成员国中13国已致函反对美方寻求重启对伊朗“快速恢复制裁”机制，认为美在退出伊核协议后无权启动该机制。美国务卿蓬佩奥称，美盟友反对美寻求启动对伊朗快速恢复制裁机制令人失望，所有世界领导人和同行私下都表示美在做正确的事情，我无法理解他们没有在联合国公开发声。蓬佩奥还称，美制裁伊朗的努力会奏效，相信届时世界会站在美一边。 中方有何评论？

发言人说，“王毅国务委员兼外长在海南已就此全面阐述了中方立场。我愿再做些补充说明。”

赵立坚指出，美国单方面退出伊朗核问题全面协议，已放弃作为全面协议参与国的权利，没有要求启动“快速恢复制裁”机制的资格。此次联合国安理会13个成员国致函反对美方寻求启动“快速恢复制裁”机制，反映了安理会绝大多数成员的立场和国际社会的广泛共识。再次说明单边主义不得人心，霸凌行径不会得逞。

发言人表示，“蓬佩奥说无法理解美国盟友们的决定，甚至扬言谁不同意就制裁谁。我想告诉美方个别政客的是，‘得道多助，失道寡助’。解决伊核问题靠的是平等对话和坦诚协商，从来不是制裁施压甚至军事威胁。如果美方一意孤行，冒天下之大不韪，势必会再次碰壁，在国际上更加孤立。希望美方倾听国际社会大部分成员的呼声，回到执行全面协议和安理会决议的正确轨道上来。”