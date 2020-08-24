国际原子能机构总干事格罗西对伊朗进行首次访问

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道，国际原子能机构于22日宣布了格罗西的此次伊朗之行，背景是美国试图要求联合国延长自2006年起对伊朗实施的武器禁运，从而造成美国与欧洲盟国之间的关系紧张。

自格罗西去年12月出任国际原子能机构总干事以来，这将是他首次访问伊朗。

国际原子能机构在一份声明中指出，格罗西将着手于伊朗与该机构之间的合作，特别是允许该机构观察员进入某些特定地点。

格罗西表示，“我的目标是，让我在德黑兰举行的会议能够在解决有关该机构在伊朗的保障措施问题上取得具体进展，特别是解决准入通道的问题。”

格罗西补充道，“我还希望与伊朗政府建立富有成果与合作性的直接对话渠道，这在现在和将来都将是非常宝贵的。”

在格罗西的此次访问之后，《联合全面行动计划》（JCPOA）联合委员会将于9月1日在维也纳举行会议，这项计划就是伊朗在2015年与全球大国之间签署的核协议，旨在防止伊朗发展核弹。

伊朗常驻维也纳的国际组织代表团发布推文称，“我们希望此次访问将能加强相互合作”。

自美国总统特朗普2018年单方面宣布美国退出伊朗核协议以来，其他协议签署国——法国、英国、德国、俄罗斯和中国，一直在努力使这项协议继续有效。

这项《联合全面行动计划》承诺向伊朗提供经济激励措施，以换取伊朗对其核计划的遏制。