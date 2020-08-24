伊朗韩国人道主义贸易工作组首开会

伊朗国家通讯社（IRNA）：据韩联社报道，伊韩贸易因美国制裁停摆，韩国政府4月恢复了医药、医疗器械等人道物资贸易，并计划在不违反制裁的范围内扩大贸易规模。

工作组将讨论优先出口品类、贸易程序、工作组运作方案等。韩方的外交部、保健福祉部、企划财政部、产业通商资源部、保健产业振兴院、大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）参加会议，伊方的外交部和卫生部官员与会。

韩国外交部表示，今后仍将为支持韩企在伊开拓人道主义物资销路而与有关部门通力协作，并与伊朗积极协商。