伊朗原子能机构主席与国际原子能机构总干事格罗西举行会谈

伊朗国家通讯社（IRNA）：格罗西去年12月出任国际原子能机构总干事，这是他任职以来首次访问伊朗。

格罗西22日发布声明，说他将在德黑兰出席多场会议，“目标是推动多个未解决问题取得实质性进展”。他特别提到，这次访问将解决国际原子能机构工作人员进入伊朗两处设施的议题。

他说：“我同样希望与伊朗政府建立富有成效、合作的直接对话渠道。这对当下和今后都有价值。”

伊朗常驻国际原子能机构代表卡齐姆·加里巴巴迪当天在声明中回应，伊方“希望格罗西这次访问将加强互利合作”。

国际原子能机构理事会6月19日表决通过伊核准入问题决议草案。这项决议要求伊朗与国际原子能机构全面合作，向后者提供两处设施的核查准入。国际原子能机构在两份季度报告中说，那两处设施可能仍然存放未经申报的核物质或有核活动痕迹。

伊朗外交部回应，这项决议是一份“政治性而非技术性”决议，出台决议“完全没有建设性且令人失望”。伊朗议会国家安全和外交政策委员会6月23日发布声明，说国际原子能机构通过伊核准入问题决议“政治化”“不专业”。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。美国2018年单方面退出这一协议，恢复并追加对伊朗制裁。

国际原子能机构在伊核协议生效以后定期发布季度报告，长期证实伊朗履行协议承诺，即便在美国退出协议以后一段时间。