伊朗国防部长：德黑兰希望与俄罗斯达成新的军事技术合作协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，哈塔米在“俄罗斯24”电视台节目中表示：“在制裁结束后，鉴于我们与俄的深厚关系，我们需要新协议和新文件，我们的交往将更加真挚，显然我们将谈论新的可能性。"

此前，联合国安理会没有支持美国提出并积极推动的关于延长伊朗武器禁运决议。

根据《联合全面行动计划》框架下的协议，向伊朗供应军事技术装备的许可程序具有临时性，有效期至10月18日。

伊朗国防部长阿米尔·哈塔米将军应俄罗斯国防部长邀请，08月22日到访俄罗斯首都莫斯科。

周六（8月22日）抵达莫斯科访问的伊朗国防部长阿米尔·哈塔米将军说，伊朗国防部长表示，德黑兰方面希望与俄罗斯和中国再次在阿曼湾举行海军演习。

哈塔米说，近年来伊朗和俄罗斯在军事合作方面取得了进展，但是近期冠状病毒疫情多少对彼此的互动有所影响。

他说：“我们希望，伊朗、俄罗斯和中国再次举行海上联合演习”。对于伊俄两国合作现状，他给予了肯定。

哈塔米在访问期间将与俄国防部长绍伊古举行会晤，并将参加8月23日至29日在莫斯科郊区举行的“军队-2020”国际军事技术论坛。

伊朗驻俄大使卡泽姆·贾拉利对此表示，伊朗与俄罗斯在军事领域的合作越来越密切，将达到新的水平。

早些日，伊朗国防部长阿米尔·哈塔米称伊朗不惧任何挑衅，伊朗的导弹会摧毁一切敌人的反导系统并穿透其防空屏障。

哈塔米在周二的电视采访中说，导弹力量是伊朗战略防御的关键组成部分，可以对一切针对伊朗的侵略势力进行有效防御和打击。他还保证这种导弹会继续改进，保证安全。

哈塔米补充说：“我们一直都在密切的监视敌人，有能力采取措施摧毁敌人的反导弹装备，我们可以非常自信的说，我们的导弹可以完全穿透敌人的防空系统。“

他称伊朗现拥有非常可靠的国防力量，还警告说任何妄图攻击伊朗的势力最终都会引火上身。最后，他还公布了在2021年3月之前，为空军配备的三架“Kowsar”战机的训练计划。