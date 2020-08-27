赵立坚：美方要求启动“快速恢复制裁”机制的举动不得人心，不会得逞

伊朗国家通讯社（IRNA）：在8月26日中国外交部例行记者会上，有记者问：据报道，安理会8月轮值主席、印尼常驻联合国代表表示，安理会在美国要求启动“快速恢复制裁”机制的问题上没有所谓共识，安理会主席不会再采取进一步行动。中方对此有何评论？

赵立坚表示，关于伊朗核问题，中方已经多次阐述了立场。安理会轮值主席有关表态反映了绝大多数安理会成员的立场和国际社会的共识。美方要求启动“快速恢复制裁”机制的举动不得人心，不会得逞。

他说，正如王毅国务委员兼外长所强调的，中方支持在坚定维护伊朗核问题全面协议有效性和权威性的前提下，另辟一个多边对话平台。

中国外交部发言人强调，各方均可提出自己的关切，就维护地区和平稳定形成新的共识。我们愿同有关各方一道，推动伊核问题政治外交解决进程。

当地时间8月25日，联合国安理会召开视频会议讨论中东局势。

中国常驻联合国代表张军、俄罗斯常驻联合国代表瓦西里等要求安理会轮值主席就美国要求联合国启动针对伊朗制裁的“快速恢复”表明立场。

安理会轮值主席、印尼常驻联合国代表达贾尼（Dian Triansyah Djani）表示，由于安理会成员国意见分歧，因此安理会主席不会采取相关措施，启动制裁机制。

美国常驻联合国代表克拉夫特指责俄罗斯及中国需要为安理会无法正常运作负责，并表示对其他成员国“与恐怖主义为伍”感到遗憾。

张军对以上言论进行驳斥，他表示中国支持安理会主席立场，中国拒绝美方颠倒黑白的指控，美方行径不会成功。不管美国如何说，中国都决心捍卫多边主义、捍卫伊核协议及中东的和平与稳定。

8月20日，美国国务卿蓬佩奥访问联合国，告知秘书长及安理会主席，要求安理会启动“快速对伊恢复制裁”机制，在30天内对伊朗恢复国际制裁。安理会绝大多数成员国认为，美国已经单方面退出伊核协议，美方要求不具备任何法律基础。