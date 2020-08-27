伊朗议长：如果没有苏莱曼尼烈士，恐怖分子将会到达欧洲的心脏地带

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊斯兰议会新闻和媒体部报道，伊斯兰议会议长穆罕默德•巴格尔•加利巴夫周一会见了瑞士驻德黑兰大使马库斯•莱特纳。

他说，尽管欧洲国家承受着来自美国的压力，但是必须奉行独立的政治外交政策。他说，瑞士奉行独立和不站队的外交立场，我们除了希望发展与亚洲国家的关系外，也有兴趣扩大与欧洲独立的国家的经济关系。

谈到两国之间的历史关系以及扩大伊朗和瑞士之间经济关系的必要性时，立法机关负责人说，在瑞士和德黑兰之间建立金融渠道是一项很好的举措，但应努力地在协议框架内扩大该地区与该渠道的经济、卫生和食品关系。

他指出，美国通过实施令人发指的制裁向伊朗人民施压，他说，美国自认为这些压力会让伊朗内部产生问题，熟不知这是荒谬无益的想法。

立法机构负责人强调，值得自豪的伊朗历史表明，伊朗人民一贯坚决反对外国干涉，伊斯兰革命后，反对外国干涉已成为一种反对压迫的文化，并被视为我们的宗教和民族原则的一部分。

为纪念萨达尔•沙希德•苏莱曼尼将军，加利巴夫继续说，伊朗人民在面对特朗普暗杀打击恐怖主义的英雄——苏莱曼尼将军的罪行时，表现出了良好的反应，这是值得赞赏的。如果没有苏莱曼尼烈士，恐怖主义就会到达欧洲的心脏地带。今天，特朗普也明白了对伊朗的极限施压也是无益的，伊朗的经济形势在未来几个月和明年将大大改善。

伊斯兰议会议长说，政府与伊斯兰议会在经济问题和解决问题方面的合作十分协调，革命最高领导人昨天说：“在政府活动的最后一年，必须极力解决经济问题。”

瑞士驻德黑兰大使、美国在伊朗利益的维护者马库斯•莱特纳赞扬了伊斯兰议会议长并说，我们对伊朗和瑞士之间基于信任的双边关系有一项全面的政策。

他指出扩大两国全面合作和科学关系的必要性，他说，瑞士金融频道已准备就绪，其中一部分已经开始运行，我们确信这一金融渠道定会得到发展。

瑞士驻德黑兰大使在谈到该国议会代表团访问德黑兰时说，我们希望发展伊朗和瑞士之间的议会合作和关系。