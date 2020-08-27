俄媒：俄罗斯将扩大与伊朗的军事合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄Regnum通讯社报道，哈塔米是作为军事和国防代表团团长抵达莫斯科时发表的上述评论。

伊朗国防部长表示：“我们成为两国相互合作突飞猛进的见证者”。

他指出：“伊朗、俄罗斯和中国在印度洋北部和阿曼湾举行的联合军演便是很好的例证”。

哈塔米强调称：“当然，今年的新冠病毒在一定程度上影响了伊朗与俄罗斯之间的合作，但我的总体评价是，两国之间的合作是非常积极，也是非常有前景的”。

他表示，在访问莫斯科期间，他将参加军事研讨会和展览会，以了解最新的军事成就，并讨论双边合作问题。

伊朗驻莫斯科大使卡泽姆·贾拉利(Kazem Jalali)表示，俄罗斯对美国旨在对伊实施武器禁运的决议投了反对票。

他指出，俄方此举“表明其反对美国的非法行为及其毫无根据的施压”。

贾拉利表示：“伊朗与俄罗斯在国防和军事问题上的合作逐日加强。即将掀开伊朗与俄罗斯在军事技术领域合作的新篇章”。

哈塔米准将还表示，他将参加军事论坛和展览会，以了解最新的军事成就，并讨论地区和双边问题。

他指出：“鉴于俄罗斯是一个友好的国家以及与其的合作不断加强，此行对于我们而言是一个良机”。