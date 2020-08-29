在这件事上 美国“搬起石头砸了自己的脚”

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国日报报道，俄罗斯常驻联合国代表瓦西里提问说：“主席先生，您在收到美方告知后，进行了多方斡旋，今天是否可以公布结果？”

瓦西里所说的美方告知，是指今年8月20日，当时美国国务卿蓬佩奥走进联合国，向联合国秘书长古特雷斯和安理会轮值主席递交了一份“告知”，说伊朗违反了2015年达成的决议，并且引用决议条款，要求安理会对伊朗恢复所有制裁。

8月安理会轮值主席、印度尼西亚常驻联合国代表达贾尼（Dian Triansyah Djani）在多个成员国要求表明主席立场后，进行了回复：“很显然，有一个成员国持有特定立场，但其他绝大多数成员国持有不同看法。我认为安理会未达成共识，因此主席不会采取进一步行动。”换句话说，美国呼吁联合国恢复对伊朗制裁的动作失败了。

美国自我毁约的伊核协议

伊朗核协议是在2015年4月2日，美国时任的奥巴马政府和多方共同就伊朗核问题达成的协议《联合全面行动计划》。协议要求，美国、法国、英国、德国集体对伊朗解除封锁，而对等回报就是伊朗全面放弃核武器研制，拆除大部分核设备，并且在国际原子能机构的专家进行必要的检查。在当年的7月20日，安理会通过了第2231号决议，对协议进行确认及保障。

可是，特朗普政府上台以后开始对伊朗采取强硬政策。在伊朗全面落实该协议之际，于2018年5月8日退出了伊朗核协议，并恢复对伊朗的制裁。当年11月，美国再宣布对进口伊朗石油的国家进行制裁。

伊朗方面在2019年5月21日，将丰度为3.67%的浓缩铀产量提升4倍，不过该举措依旧在伊朗核协议框架内。

2020年1月3日，美国在伊拉克巴格达国际机场发起无人机空袭，刺杀伊朗伊斯兰革命卫队和圣城军指挥官苏莱马尼，导致了伊核协议的执行进一步恶化。1月5日晚，伊朗政府在一份声明中表示，伊朗暂停履行伊朗核问题全面协议第五阶段对伊限制措施，伊朗持有离心机的数量将不再有任何限制。

伊朗方面表示，伊朗不会屈从于美国对伊朗的极限施压，美国已经没有任何信用可言。

真·搬石头砸自己的脚

如今，美国一如既往地保持了对伊朗的“极限施压”，自己恢复对伊朗制裁不说，现在开始直接告诉联合国，你们也要一起制裁伊朗。

可是美国政府忘记了一件事：美国已经单方面于2018年退出了伊朗核协议。于是安理会成员国们纷纷表示困惑：明明就已经退出协议了，现在怎么又说要“按照协议”要求启动对伊朗的“快速恢复制裁”机制呢？

换句话说，即便抛开各国立场，从法律的角度上看，美国也没有任何资格要求一个自己退出的协议做出行动。中国常驻联合国代表团就表示，“作为全面协议退约者，美国已经丧失协议参与方资格，根本无权要求安理会根据2231号决议启动‘快速恢复制裁’机制。同时，在全面协议参与方尚未穷尽争端解决机制的情况下，机制也不能被启动。因此，全面协议参与方和绝大多数安理会成员都认为美方要求不具任何法律基础。”

当初为了展示对伊朗的强硬姿态，美国政府在包括诸多欧洲盟友在内的众多协议参与国的劝说下，依旧退群。现在，当美国再次拿起决议“大棒”的时候发现，自己已经不是参与者了，真的是“搬起石头砸了自己的脚”。

美国《外交政策》杂志伊朗问题专栏作家也认为，美国的论点站不住脚。且不管美国已经退出了协议，即便要启动快速恢复的机制，也是协议各国解决争议最后的手段，且事实上是美国最早违背了该协议。“特朗普不能在伊朗制裁问题上既要瓜分蛋糕，又要自己吞掉它。”

美国嘴硬 但遭各方质疑

实际上，美国近期在联合国发动了一系列针对伊朗的外交动作。8月初，美国提交了无限期延长对伊朗武器禁运决议草案。8月14日先在安理会表决中，该草案以2票同意，11票弃权，2票反对的结果被否决。国务卿蓬佩奥一方面表态投票结果“无法原谅”，一方面要求联合国恢复对伊朗制裁。

25日的安理会公开视频会议上，美国常驻联合国代表克拉夫特（Kelly Craft）对其他国家进行了“斗嘴”。克拉夫特首先指责俄罗斯和中国，说正因为俄中两