在伊朗汉教路上的"小确幸"

伊朗国家通讯社（IRNA）：以下文章来源于德大孔院CIUT ，作者德大孔院CIU:

初识伊朗，是在大学的选修课上，乐于分享的导师给我们展示了她眼中“特别”的伊朗国度，那时才知道伊朗的德黑兰，也是那时开始对伊朗有了向往。接到即将赴任伊朗德黑兰大学孔子学院通知时，我不知所措，但很欢喜——能到自己喜欢的国度任教，大概是每个“汉教人”的愿望。

回首在德大孔院工作的日子，匆匆而充实，忙碌却幸福。虽也会遇到些许困难，但那些微小而确实的幸福流淌在生活、工作的每一个瞬间，稍纵即逝却也美好到能让困难变得微不足道。

01

遇见德大孔院

2018年10月31日，近7个小时的飞行加上时差，落地德黑兰，已是深夜。推着行李往外走，远远就看到院长、公派教师和学生站在出口处等候，热情迎接，拥抱寒暄，提前为我们安排好食宿……在冷风瑟瑟的德黑兰夜晚，心是暖暖的。

02

遇见温暖的老师

在外的日子，总是渴望关怀，有幸遇到温暖真诚的老师们：默默帮我们办理签证、住宿的阿明老师；带我们到超市采购生活用品的马老师；一早到宾馆接我们到孔院，并送我们地铁卡的史老师；给我们带甜点的章老师；从国内帮我们捎带保温杯、家乡特产的李老师、齐老师……回想起来，总会倍感庆幸。

03

遇见善良热情的学生

上班第一天，在孔院办公室遇见学生们，他们的善良和热情，让我感动又惊喜。胡赛因带我们到银行换钱，办理电话卡；佳悦、诗瑶带我们到头巾店挑选合适的头巾；穆鹏帮我们翻译，找出租房；高萨、汉娜送我们自己画的画；紫荆、雷扎、穆杰带我们参观德黑兰大学博物馆……一件件小事，虽简单，却真实。

04

遇见尊重老师的“大”学生

第一次到教学点给社会班学生上口语课，我非常紧张，因为要面对的学生大部分是年纪比我还要大的社会人士。一开始，我担心他们会因为我年轻而无视或者给我出难题。但当我推开门走进教室，全部学生齐刷刷站起来，恭敬地对我说：老师好！在伊朗教师节那天，学生们还给我准备了花束。感谢他们给予的尊重，让我在异国他乡多了一份温馨和对教师职业的热爱。

05

遇见德黑兰

两个任期，我真切的感受了德黑兰的四季。春是玫瑰满眼，繁花似锦；夏是热浪当头，绿意盎然；秋是枫叶飘落，一地金黄；冬是遥望雪山，享受雪景——南方来的孩子，总是觉得雪最稀奇。两点一线的生活，并不枯燥，德黑兰街边的风景，总让我乐在其中。

06

遇见波斯湾的海豚

印象最深的是，假期和老师们一起到霍尔木兹岛文化考察。热心的岛民带我们看了红树林和七彩峡谷，也因此遇见了波斯湾的海豚。最爱的海天一色就在眼前，看着海里畅游的小海豚，心中满是幸福感。

07

遇见自己

如果说最初选择汉语教师志愿者项目是专业使然，那么一年任期结束后的选择留任则是因为向往。向往在汉语教学、工作中收获和成长，向往作为一名汉语教师的责任感，向往孔院、学校、同事给予的温暖，向往还未体验过的伊朗美景和文化……最幸运的，在向往中，找到了自己的未来定位和目标。

我曾憧憬用满腹教学热情感动伊朗，却最终沉溺于在这儿遇见的一系列小确幸里。村上春树说：“没有小确幸的人生，不过是干巴巴的沙漠罢了。”我庆幸在漫漫汉教路上，享受着生命中点点小确幸的浸润。在此，愿带给我这些小确幸的朋友们一切安好，也愿我生活中的这些小确幸细水长流。

作者简介

王丹宇，汉语教师志愿者。2018年11月至2020年3月，任教于伊朗德黑兰大学孔子学院。