伊朗伊斯兰联合党：中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者

伊朗国家通讯社（IRNA）：据新华社报道，伊朗伊斯兰联合党表示，美国一些政客对中方的攻击毫无事实基础，此举显然是意在转移美国民众对政府的不满和压力。

伊朗伊斯兰联合党表示，中国多次向国际社会明确阐述自身立场并用实际行动表明，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。

伊朗伊斯兰联合党强调，美国政客的反华言论，将使中国人民同世界人民更加团结，并开展更多合作。