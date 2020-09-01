伊朗今年向石油工业投资100亿美元

伊朗国家通讯社（IRNA）：由于2020年以来在伊朗国内进行不少有关石化方面的项目，今年被称为伊朗石化工业的"黄金年"；通过这些项目的运行，伊朗石化生产到伊历1400年（2021年）底实现石化工业的第二次飞跃，该产业年生产能力达到1亿吨，其利润将达到250亿美元。

上周（8月24日）投入运营的另一项计划是由伊朗国家天然气公司启动的第六、第九输气管道和五个压力加固站和调度中心项目，该项目投资了31亿欧元，其中11亿欧元由私营部门投资完成。

目前全国有10条国家天然气管道，而第11条管道的建设正在进行中。

同时，在这生产飞跃的一年的，将投资4500万美元，用于每年生产5万吨正己烷的伊玛目霍梅尼炼油厂，这将为该国每年节省3000万美元，因为该产品之前是从国外进口的。

最近伊朗石油部长比扬·赞加内(Bijan Zanganeh)在电视讲话中表示，尽管美国受到制裁，但伊朗仍决心发展其石油工业。

“在任何情况下，我们都不会投降……我们必须提高能力，以便在必要时以最大的实力进入市场并恢复市场份额。”赞加内说。

伊朗国家石油公司与伊朗石油公司波斯石油与天然气公司签署一项价值2.94亿美元的合同以开发与邻近的伊拉克Majnoon油田共享的Yaran油田。

据悉，该协议旨在从伊朗西南部胡兹斯坦省的Yaran油田生产3950万桶石油。