伊朗外交部：各国认为美方没有权动用伊核协议的机制

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗副外长阿巴斯∙阿拉克奇（Abbas Araghchi）称，伊核协议参与方在会议期间讨论了在华盛顿试图恢复对德黑兰制裁背景下美国可能采取的进一步行动。

联合全面行动计划执行联合委员会9月1日在维也纳举行政策主管级别会议。

他表示：“联合全面行动计划参与方重申，它们不认为美国是联合全面行动计划的参与国，也不认为美国有权动用联合全面行动计划规定的和与之相关的联合国安理会第2231号决议的机制。”

他补充称：“还研究了美国未来可能采取的行动和步骤。”

他还谈到了为绕过美国制裁而与伊朗进行贸易的Instex机制，称该机制仅满足了伊朗期望的一小部分，因此德黑兰并不指望它，尽管借助该机制已有转账完成且还有数笔在处理。

据其称，目前正研究俄罗斯和中国加入该机制的问题。

伊核问题全面协议联委会会议将于8月31日至9月1日在维也纳举行。

中国外交部发言人赵立坚就此表示，伊朗核问题全面协议联委会政治总司长级会议将于8月31日至9月1日在维也纳举行。全面协议参与方将评估当前伊核局势，审议全面协议执行情况，并协调下步行动。外交部军控司负责人将率团出席会议。

美国单方面退出全面协议，不顾国际社会普遍反对采取一系列单边非法举措，导致伊核局势持续紧张，全面协议处于关键节点。

中方希望各方以此次联委会为契机，进一步坚定维护全面协议和忠实履行安理会第2231号决议的共识，在联委会框架下妥善处理履约分歧，协调应对当前挑战，继续推进伊核问题政治解决进程。

美国国务卿蓬佩奥8月致函安理会轮制主席，宣称伊朗未能履行《联合全面行动计划》（伊核协议）的规定，并要求依照安理会第2231号决议重启针对伊朗的制裁程序。

法国、德国、英国、中国、俄罗斯和南非等国再25日举行的安理会会议上明确表示，由于美国已退出伊核协议并且不再是协议的参与国，因此无权恢复制裁机制。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议，规定联合国对伊朗的武器禁运于今年10月18日终止。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，对与伊朗往来的国家实施次级制裁。