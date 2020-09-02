俄外交部：伊核协议有关各方认为美国重启联合国对伊制裁不合法

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯社报道，伊朗核问题全面协议联合委员会政治总司长级会议9月1日在维也纳举行。

里亚布科夫对媒体说：“维也纳会议与会各方一致认为，美国以通告的方式重启联合国快速恢复制裁机制，这不合法，正如此前所述，从俄方角度看，这在法律上是无效的。伊核协议有关各方在这一问题上观点一致。”

美国国务卿蓬佩奥8月致函安理会轮制主席，宣称伊朗未能履行《联合全面行动计划》（伊核协议）的规定，并要求依照安理会第2231号决议重启针对伊朗的制裁程序。

法国、德国、英国、中国、俄罗斯和南非等国再25日举行的安理会会议上明确表示，由于美国已退出伊核协议并且不再是协议的参与国，因此无权恢复制裁机制。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议，规定联合国对伊朗的武器禁运于今年10月18日终止。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，对与伊朗往来的国家实施次级制裁。