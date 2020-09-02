伊朗最高领袖谴责阿联酋“背叛”

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗伊斯兰共和国最高领袖阿亚图拉·赛义德·阿里·哈梅内伊（Ayatollah Seyyed Ali Khamenei）

阿亚图拉哈梅内伊说：“阿联酋的背叛不会长久，但这一污点将被永远记住。他们让犹太复国主义政权在这一地区立足，忘记了巴勒斯坦。”

他表示，阿联酋与以色列和特朗普家庭的“犹太成员”一起，侵犯伊斯兰世界的利益。“我希望阿联酋能清醒，为他们的所作所为作出补偿。”

阿联酋、以色列和美国8月13日发表联合声明，宣布阿联酋与以色列同意两国关系全面正常化。这将使阿联酋成为埃及和约旦之后、阿拉伯国家中第三个与以色列关系正常化的国家。

以色列与阿联酋视伊朗为地区安全威胁。美国力推逊尼派阿拉伯国家与以色列联手，组建中东反伊朗网络，打压伊朗。

美联社报道，阿联酋驻有大约5000名美军官兵。美方代表团访问德哈夫拉空军基地，可能意味着美方向阿联酋出售F-35型战机是以阿关系正常化协议的重要内容。

据新华社消息，目前，在整个中东地区，仅以色列军队装备F-35型战机。美联社报道，美军在德哈夫拉空军基地部署有F-35型战机、侦察机、武装无人机和加油机等。

以色列总理内塔尼亚胡否认以阿关系正常化协议关联美国向阿联酋提供先进武器。美国先前向以色列承诺，美方今后向阿联酋出售武器的同时，将继续确保不影响以方在中东地区的军事质量优势。

另外，内塔尼亚胡1日发布声明说，以色列和阿联酋已签署银行和金融领域合作协议。