专访：伊朗与国际原子能机构的协议让美国失败—— 华盛顿核分析家

伊朗国家通讯社（IRNA）：凯尔西·达文珀特周三接受伊朗国家通讯社（IRNA）的独家采访时说，特朗普政府对伊朗协议和国际原子能机构的沉默是有意义的。

他接着说，美国希望利用国际原子能机构对伊朗的调查来诋毁伊核协议，以及为其极限施压政策做辩护。

华盛顿防止核扩散政策协会的负责人指出，越来越明显的是，特朗普的目标是摧毁伊核问题全面协议，以至于这个协议不出现在下一届总统的任期内。

达文珀特补充说，但如果伊核问题全面协议得以继续执行，新总统上台之后，那么与国际原子能机构达成的协议将消除美国全面重返伊核问题全面协议的政治障碍。

当被问及伊朗-国际原子能机构（IAEA）之间签订的新协议对美国启动触发机制的非法压力产生的影响时，他说，从调查的角度来看，国际原子能机构与伊朗之间达成的协议很重要，增加了伊核协议继续执行的可能性，但由于特朗普政府试图重新对联合国实施制裁，所以不太可能对特朗普的这些做法产生影响。

法国、德国、英国、中国、俄罗斯和南非等国再25日举行的安理会会议上明确表示，由于美国已退出伊核协议并且不再是协议的参与国，因此无权恢复制裁机制。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议，规定联合国对伊朗的武器禁运于今年10月18日终止。