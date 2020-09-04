中国驻伊朗大使常华在伊通社发表署名文章《中国新发展格局为世界经济提供新机遇》

伊朗国家通讯社（IRNA）：当前，面对新冠肺炎疫情冲击，中国和世界的发展都面临新的形势，进入新的阶段。几天前，中国国家主席习近平就中国经济发展和对外开放发表了一个非常重要的讲话。他明确提出，中国将推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；将全面提高对外开放水平，建设更高水平的开放型经济新体制。

这一重要政策宣示向全世界传递的信号是：面对疫情冲击，面对全球经济低迷，中国对外开放的大门不仅不会关闭，反而会越开越大。中方将通过深化自身改革，以更低的关税水平、更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则、更有吸引力的营商环境，把世界上最庞大的中国国内市场和中国以外的全球市场更紧密地联系起来，实现这两个市场之间规模更大、效率更高、动力更强的良性循环和相互促进，为自身也为世界各国开辟出更加广阔的发展空间和机遇。中国和伊朗两国人民有着深情厚谊，许多伊朗朋友对中国的经济社会发展也很关心，我愿就此谈几点看法。

第一，中国构建新发展格局是基于历史和现实的必然选择。当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化。习近平主席指出，“进入新发展阶段，国内外环境的深刻变化既带来一系列新机遇，也带来一系列新挑战，是危机并存、危中有机、危可转机”。近年来，中国经济已进入从高速增长转向高质量发展的新阶段，加速转变发展模式是大势所趋。随着外部环境和中国发展所具有的要素禀赋的变化，市场和资源两头在外的国际大循环动能明显减弱，而中国国内市场的内需潜力不断释放，国内大循环活力日益强劲，客观上有着此消彼长的态势。

今年以来，中国在疫情防控阻击战取得重大战略成果的同时，经济稳步恢复，复工复产逐月好转，二季度经济增长全面企稳回升，同比增长3.2%，明显好于预期和同期世界经济增长速度。简单的数字，背后是中国经济有力律动的发展脉搏，国内大循环活力日益强劲。每天，超过2亿件快递在神州大地往来穿梭；每小时，超过4万部智能手机在中国市场售出；每分钟，就有一座5G基站建起……面对发展中的困难挑战和国际形势的不稳定性不确定性，练好“内功”、以自主的确定性应对外部的不确定性是最佳回应。

第二，新发展格局决不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。国际经济联通和交往仍是世界经济发展的客观要求。中国经济持续快速发展的一个重要动力就是对外开放。国内国际双循环是相互联系、不可偏废的整体。以国内大循环为主体，以扩大内需为战略基点，不是要闭关锁国、主动脱钩，而是要进一步扩大高水平对外开放，打开国门搞建设。

开放带来进步，封闭导致落后，这是中国改革开放40多年实践证明的一个真理。在新冠肺炎疫情全球大流行和国际环境不稳定性不确定性增加的大背景下，中国经济的走向愈发牵动世界的目光。中国正在修炼好“内功”的基础上，自信地开展高水平对外开放，并成为国际自由贸易最坚定和最有力的维护者之一。6月份，中国举办“云端”广交会展出约180万件出口商品、引来数十万全球采购商；9月上旬，中国将举办服贸会，吸引超140个国际组织、驻华使馆、商协会及机构参展参会；11月份，第三届中国国际进口博览会企业展规划面积比第二届增加20%……窥斑见豹，这些展会展示了中国坚定不移扩大对外开放的决心，充分发挥中国超大规模市场优势，为世界经济注入新动能、新活力。

第三，新发展格局也将为世界各国的发展提供更广阔的的机遇。中国对外开放的大门不仅不会关闭，反而会越开越大。凡是愿意同中国合作的国家、地区和企业，中国都会积极开展合作。以国内大循环为主体，正是要通过发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好联通，更好利用国际国内两个市场、两种资源，实现更加强劲可持续的发展，共同把全球经济“蛋糕”做大。正如习近平总书记指出的，“我国在世界经济中的地位将持续上升，同世界经济的联系会更加紧密，为其他国家提供的市场机会将更加广阔，成为吸引国际商品和要素资源的巨大引力场”。

中国拥有14亿人口、4亿中等收入群体的超大市场，随着人均GDP突破1万美元，潜在的经济活力和发展余地、空间还非常大。中国将通过持续向纵深推进改革开放，以更低的关税水平、更短的负面清单、更便利的市场准入、更透明的市场规则、更有吸引力的营商环境，充分利用进博会、广交会等平台，把世界上最庞大的中国国内市场和中国以外的全球市场更紧密地联系起来，实现这二者之间规模更大、效率更高、动力更强的良性循环和相互促进，为自身也为世界各国开辟出更加广阔的发展空间和机遇。中国和伊朗是好朋友、好伙伴，尽管面临新冠肺炎疫情，中国仍保持了伊朗第一大贸易伙伴地位。中方愿与伊方携手共进，进一步交流发展经验、共享中国发展与开放的红利，让美好的愿景变为现实。

浩渺行无极，扬帆但信风。中国经济是一片大海，稳中向好、长期向好的趋势没有改变也不会改变。中方欢迎包括伊朗在内的世界各国积极利用中国新一轮开放发展的新机遇，通过不断扩大在贸易、投资、产业等各领域的相互开放与合作，共同为建设开放型世界经济、构建人类命运共同体、促进地区和世界的经济复苏与发展携手注入持久和强劲的动力。