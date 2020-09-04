深足伊朗中卫已抵达中国即将会和 防守端迎新核

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国足球报消息，2日下午，上轮比赛说要离开代理帅位的张效瑞，又一次出现在新闻发布会上，“本来以为自己下了，没想到又有机会坐在这里。我们队依旧按自己的节奏准备比赛，队员们都很清楚现在的形势，训练中表现很好。”他说。

小克是1日晚11点抵达大连赛区的，俱乐部管理层和球队人士都到酒店大堂迎接，热情问候并握手。此前，通过电视直播，小克已看了几场深足的比赛，抵达大连后，他和代理教练组也聊了很多，“他对我们前一段的工作感到很满意，至于对申花比赛的技战术和阵容方面，小克说他刚到队，不想改变太多，毕竟他对球队了解不太多，所以，这场比赛还是按之前的节奏，以稳定为主。”张效瑞说。

交流时，小克表示，自己需要一定时间熟悉球队和球员，所以，对申花的比赛，还是交给代理教练班子指挥，这是张效瑞没想到的，不过，他也表示，“我们现在很清楚现在的位置，主教练到了，队员们肯定会全力以赴打好比赛，在场上充分展现自己。”

队长郜林透露，队员们准备都很充分，新教练到来，对大家是一个很大的刺激，每名队员都希望在比赛中有更好的表现，让主教练对自己有更深刻的印象，“这场比赛不需要更多的动员，每一个人都会在场上尽力展现自己。”他说。

张效瑞带队取得了2胜1平1负的成绩，他交给小克的，是一个状态逐渐向好的球队，如果击败申花，对于竞争前四，非常有帮助。“申花也是一支豪门，队中有很多优秀的国内球员，我们会按自己的技战术打法和要求去做。”张效瑞说，他还透露，可能会有阵型和人员上的调整。

比对手“欲望”更强烈

首回合比赛，深足2比3不敌申花，那场比赛，深足队员可以说输得不甘心，就等着第二回合再战。

目前，队内几名伤员，正在逐渐恢复，当被问及王永珀的情况时，张效瑞回答说还不错，“随时可以打比赛。”

现在的深足，已不是去年那支降级队，和7月底联赛刚开始时也不同，这种不同，关键是心态上的改变，这也有张效瑞代理教练团队的功劳。

戴伟浚接受采访时曾透露，张效瑞和郜林这段时间一直在给队员们做工作，进行心理疏导，而这种心理疏导，在赛会制比赛中，作用明显。

申花队内，有多名前恒大球员，“申花是一支好球队，队里有很多我的队友和熟人，比如冯潇霆和曾诚，我们做了很多年队友，到目前为止，他们依然是国内最优秀的中卫和门将。”郜林说，事实上，转会恒大前，郜林是申花一员。

不过，郜林随后话锋一转，“面对这样的对手，我觉得很简单，如果曾诚能扑到五个球，那我们就努力争取十脚射门；如果冯潇霆能有五次成功防守，那我们要争取十次、十五次成功突破。我们永远要比对方努力，比对方多付出，这样才能收获最好的结果。”

郜林还说，“在球场上，我们除了要有一定的应变能力，还要保持取胜的欲望和自信，几场比赛下来，我们一直保持高昂的斗志，每场比赛，我们都想取得胜利，这种风格和激情将一直存在，这也是我们的特点。我认为在攻击性、侵略性和求胜欲方面，我们球队比对手表现得更强烈，所以，我对结果充满信心。”

目前，伊朗中卫普拉利甘吉已抵达中国，结束隔离后将和深足会和，球队在防守端的能力将进一步得到提升。