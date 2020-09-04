伊朗称美国已无任何制裁新手段

伊朗国家通讯社（IRNA）：最近伊朗政府发言人阿里·拉比埃就伊核协议最新进展、美伊关系走向等热点问题举行新闻发布会。

记者了解到，此前美国国务卿蓬佩奥称，美国将于9月20日开始恢复对伊朗制裁。针对蓬佩奥的表态，阿里·拉比埃表示，事实上美国已经在倾尽全力制裁伊朗，后续并无任何其他手段可以使用，伊朗不畏惧美国制裁。而此前美国要求安理会启动对伊“快速恢复制裁”机制，既没有法律依据，也不符合国际共识，不会被国际社会所接受，也遭到安理会绝大多数成员国的反对。

拉比埃强调，现阶段美国面临双重压力，不仅国内危机四伏，国际上也是被孤立的状态，美国之前对伊朗实施的所谓“最大压力”已经完全反噬到自己身上。而反观伊朗，在不断挖掘自身潜能的同时，努力在国际社会创造新机会，伊朗不惧怕来自美国的“制裁威胁”。

此外，针对1日在维也纳举行的伊朗核问题全面协议联委会，拉比埃表示，伊朗十分重视本次会议，并愿意继续同相关各方一起，坚定维护和履行协议内容。他强调，美国自2018年5月单方面退出伊核协议并恢复对伊制裁后，已经不再是伊核协议参与方。而一段时间以来，美国千方百计试图阻挠伊核协议顺利进行，彰显出美国的欺压和霸凌行径，伊朗强烈反对美方的一系列单边非法举措。

与此同时，最近在维也纳参加伊朗核问题全面协议联委会的伊朗副外长阿拉格齐对媒体表示，美国单方面退出伊核协议后已经丧失协议参与方资格，美国无权启动安理会第2231号决议规定的“快速恢复制裁机制”。他表示，伊核协议所有成员国和国际社会大多数国家都反对美国实行单边主义、破坏国际关系中的多边主义做法，成员国均强调维护伊核协议的重要性。

据悉，阿拉格齐计划将同国际原子能机构总干事格罗西举行会谈，而后者刚于上月26日结束为期三天对伊朗的访问。在该次访问中，伊朗和国际原子能机构发布联合声明，声明表示伊朗愿意同国际原子能机构在保障监督协议的框架内进行密切合作，并愿意提供国际原子能机构指定的两个地点的核查准入。