伊朗足球杯决赛：特拉克托半场连入3球，3-2战胜德黑兰独立成功捧杯

伊朗国家通讯社（IRNA）：全场比赛开始，比赛来到上半场第17分钟，坎扎德率先破门，帮助特拉克托打破僵局取得领先，来到第35分钟，德贾加再下一城，帮助特拉克托2-0领先，紧接着7分钟后，伊马尼破门帮助特拉克托在半场3-0领先。
易边再战，德黑兰独立开始反击，在第51分钟，Ghayedi完成破门帮助球队搬回一城，特拉克托在下半场逐渐龟缩防守，德黑兰独立控球率一度高达65％，但屡屡进攻受阻，直到第80分钟摩达哈利破门，保留了比赛悬念，但球队未能再度破门，最终2-3不敌特拉克托落败。
伊通社（IRNA）德黑兰 09月05电 北京时间9月3日晚，伊朗杯决赛由德黑兰独立对阵特拉克托，特拉克托在半场3球领先，而进入下半场后，德黑兰独立连追两球，但最终为时已晚，特拉克托3-2击败德黑兰独立后成功捧杯。
伊朗国家通讯社（IRNA）：全场比赛开始，比赛来到上半场第17分钟，坎扎德率先破门，帮助特拉克托打破僵局取得领先，来到第35分钟，德贾加再下一城，帮助特拉克托2-0领先，紧接着7分钟后，伊马尼破门帮助特拉克托在半场3-0领先。
易边再战，德黑兰独立开始反击，在第51分钟，Ghayedi完成破门帮助球队搬回一城，特拉克托在下半场逐渐龟缩防守，德黑兰独立控球率一度高达65％，但屡屡进攻受阻，直到第80分钟摩达哈利破门，保留了比赛悬念，但球队未能再度破门，最终2-3不敌特拉克托落败。
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