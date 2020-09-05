伊朗足球杯决赛：特拉克托半场连入3球，3-2战胜德黑兰独立成功捧杯

伊通社（IRNA）德黑兰 09月04电 拉比埃强调，现阶段美国面临双重压力，不仅国内危机四伏，国际上也是被孤立的状态，美国之前对伊朗实施的所谓“最大压力”已经完全反噬到自己身上。而反观伊朗，在不断挖掘自身潜能的同时，努力在国际社会创造新机会，伊朗不惧怕来自美国的“制裁威胁”。