王毅：绝大多数安理会成员明确反对美国启动“快速恢复制裁”机制

伊朗国家通讯社（IRNA）：王毅就海湾局势阐述三点主张。他表示：“第一，推动伊朗核问题尽快回归全面协议轨道，这是缓和局势的当务之急，单边主义和所谓‘极限施压’没有出路。不久前，绝大多数安理会成员国包括金砖成员明确反对美国启动‘快速恢复制裁’机制，表明得道多助，失道寡助。”

他继续指出，第二，海湾地区事务应该由地区国家通过对话协商解决，这是实现海湾安全稳定的必由之路。各方可以在维护伊核全面协议的前提下，另辟地区国家对话平台，推动形成维护地区和平稳定的新共识。第三，域外国家应对地区恢复和平安宁注入“正能量”而不是相反，各方应从维护多边主义和国际秩序出发，多帮忙、不添乱。

美国国务卿蓬佩奥8月致函安理会轮制主席，宣称伊朗未能履行《联合全面行动计划》（伊核协议）的规定，并要求依照安理会第2231号决议重启针对伊朗的制裁程序。法国、德国、英国、中国、俄罗斯和南非等国在8月25日举行的安理会会议上明确表示，由于美国已退出伊核协议并且不再是协议的参与国，因此无权恢复制裁机制。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。

安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议，规定联合国对伊朗的武器禁运于今年10月18日终止。