媒体：尽管美国施压 伊核协议签署国仍希望拯救该协议

伊朗国家通讯社（IRNA）： 据半岛电视台消息，这次维也纳会议旨在在美国退出核协议引发紧张局势以及美国试图对伊朗实施新制裁而欧洲国国家对此表示反对的情况下，讨论该协议的最新发展。

相关六国伊朗、法国、英国、德国、中国和俄罗斯的外交部代表出席了会议。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫表示，美国无权通过激活《联合全面行动计划》中的机制，对伊朗实行国际制裁，因为退出核协议意味着放弃所有权利。

拉夫罗夫强调，俄罗斯愿意在美国和伊朗表示愿意的情况下，主持双方直接对话，克服在核协议方面的分歧。

欧盟代表、外交官赫尔加·施密德离开会议后说：“尽管存在当前困难，伊朗、中国和欧洲人团结一致，决心维护核协议。”

伊朗与世界主要大国在2015年签署的协议解除了伊朗受到的部分国际制裁，而伊朗需证明其核计划的和平性质并限制某些核活动。

2018年，美国退出了核协议，并重新施加了单方面制裁。作为回应，伊朗恢复了铀生产，根据国际原子能机构6月发布的最新报告，伊朗的铀产量现已超过许可上限的八倍。

8月21日，美国正式尝试在联合国启动制裁机制，要求在一个月内对伊朗重新实施国际制裁，但该行为引发巨大争议，直接遭到欧洲盟国的反对。

大西洋两岸之间的局势异常上升，美国国务卿迈克·蓬佩奥甚至指责法国、英国和德国“选择与伊朗结盟”。