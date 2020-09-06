为中国孤儿义卖，伊朗小哥：“咱谁跟谁啊”

伊朗国家通讯社（IRNA）： 据中国媒体报道，各国展示区中，伊朗展台前的观众最多。色彩鲜艳、图案精美的手工地毯、桌布、铜盘吸引了不少人驻足欣赏，还有很多观众现场下单购买。记者注意到，展台旁的易拉宝上写着，此次义卖的款项将捐给中国孤儿。

负责该展台的伊朗小哥中文很溜，不时向参观者介绍着伊朗的文化和特色产品。他告诉记者，开幕首日这大半天的时间就已经卖出了二三百件产品，尤其是伊朗的藏红花，很受中国人欢迎。

“中伊两国都是历史悠久、有着古老文化的国家，一直以来关系都很好，所以我们来这次展会不是为了用这些产品来做买卖，而是希望用它来做一些‘好事’，比如帮助中国的孤儿。其实中国朋友对其他国家也会做同样的事情，比如疫情期间，中国和伊朗人民的心一直是贴在一起的。”他说，有一句中国口语最适合形容两国人民之间的朋友关系，“咱谁跟谁啊！”

记者了解到，在本届“炫彩世界”活动上，比利时、安哥拉、博茨瓦纳、尼泊尔、秘鲁、巴巴多斯、格鲁吉亚等国家的驻华使馆和国际机构将开展多场文化、旅游、产品推介活动。印度尼西亚、缅甸、安哥拉、加纳等国驻华使馆还邀请了本国艺术家，在现场为观众带来具有异国风情的歌舞演出。同时，北京歌剧舞剧院、中国木偶艺术剧院、中国杂技团、北京市河北梆子剧团、北京民族乐团、北京市曲剧团、中国评剧院等，也将在主舞台为观众带来精彩的文艺表演。

本届“炫彩世界”活动还组织了线上《魅力北京》图片展，选取了由中外摄影师拍摄的80张精美图片，以图片展的形式，让观众了解和感受北京这座城市的皇城风骨、都市风范和人文风情，观众可以登录服贸会官网“云上展厅”观看展览。

“炫彩世界”活动创办于2016年。五年来，“炫彩世界”活动以促进“一带一路”沿线国家文化交流为宗旨，密切与“一带一路”沿线国家驻华使馆的联系，拓展、夯实北京推动文化“走出去”的布局和平台，已累计吸引了68个国家和地区的驻华使馆或国际机构参与，活动规模和影响力持续增大。特色鲜明的展示主题、丰富多彩的展示内容、喜闻乐见的互动类型和不断创新的展示形式，让“炫彩世界”活动已成为北京展示开放包容、多元共存的城市形象，展现“一带一路”国家各具特色文化魅力的品牌活动之一。