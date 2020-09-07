中国偷盗美国疫苗成果？纽约时报指责俄罗斯与伊朗，不忘抹黑中国

伊朗国家通讯社（IRNA）：据环球时报报道，《纽约时报》渲染称，随着中国与俄罗斯努力窃取美国研究机构以及公司的工作成果，关于疫苗研究的情报战愈演愈烈。报道援引美国情报官员的说法称，中国情报黑客近期意图窃取新冠疫苗数据，因此他们寻找那些他们认为比较容易的目标，他们没有简单地针对制药公司，而是选择对北卡罗来纳大学与其他进行前沿研究的学校进行数字化“侦察”。

该报还称，中国的黑客们并非唯一从事这项活动的间谍。俄罗斯最重要的情报机构俄联邦对外情报局（SVR）就将目标锁定美国、加拿大以及英国的疫苗研究网络，这些间谍活动最初还是由一个英国间谍机构发现的。

此外，《纽约时报》还提到了另外一个国家——伊朗。报道称，伊朗也大幅加强了窃取疫苗研究信息的努力。而美国则加大了追踪对手间谍活动的力度，加固自身防御。

《纽约时报》还称，到目前为止，美国官员们认为，外国间谍还没有从他们的目标——诸如吉利德科学公司（GileadSciences）、诺瓦瓦克斯医药公司（Novavax）以及莫德纳公司（Moderna）等美国生物技术公司那里获取多少（疫苗研究）信息。

事实上，美国政客又或是美国媒体毫无证据地指责中国窃取美国疫苗研究成果早已不是什么新鲜事。今年5月，《纽约时报》一篇题为“病毒重新定义网络袭击方向，美国将指控中国试图黑走疫苗数据”的报道说，美国联邦调查局和国土安全部正准备发布一项公共警告，内容是“中国黑客的间谍正试图窃取美国在新冠疫苗研发和新冠肺炎治疗方法方面的研究成果”。

到了7月，美国部分官员又声称中国发动网络攻击窃取美国新冠疫苗研发有关信息。中国外交部发言人华春莹曾就此强调，这太荒谬了！大家都知道，中国在新冠疫苗研发方面处于领先的地位，我们有一流的科研人员，我们不需要去靠偷来取得领先地位。

中国外交部发言人赵立坚也曾强调，新冠病毒疫苗研发不是中美之争，而是人类与病毒之争。哪个国家率先完成疫苗研发并投入使用都是对人类抗击疫情的积极贡献。人类正在同病毒赛跑，每天都有鲜活的生命被病毒无情夺走。疫苗是战胜病毒的关键。我们期待疫苗研发领域有更多的捷报频传。我们也期待继续同国际社会一道，为推进疫苗研发等全球抗疫合作添砖加瓦，共同打造人类卫生健康共同体。