伊朗国家通讯社（IRNA）：哈桑·蒙塔泽·托尔巴蒂周一在克尔曼沙赫省天然气供应项目运营仪式的间隙对记者说，过去几年来，来自柴油、液化气和炉油出口的外汇收入达到100亿美元，这一收入还在继续增长。

他说，对土耳其、伊拉克、阿塞拜疆和亚美尼亚的天然气出口仍在继续，他说，南帕尔斯的发展以及对伊拉克天然气出口的开始，使得天然气出口比2013年同比增长了88%以上。

石油部副部长补充说，天然气每天出口，取决于购买者需求的数量。

他说，我们同土耳其的合同中，该国的天然气购买量为3 000万立方米，他继续说，根据合同，向伊拉克出口天然气是5 500万立方米。

托尔巴蒂报告说，夏季天然气日均出口量为7500万立方米。

目前伊朗正在全国开启新一轮工业化建设，新的一台天然气大型海上钻机在波斯湾的伊朗近海保护区上线作业。伊朗已开始从波斯湾新海上钻探设备中抽出天然气，伊朗当地承包商仍在该地区安装单独的平台，原因是尽管美国实施了一系列严厉制裁，伊朗巨大的能源领域仍在继续发展。伊朗方面报道表明，伊朗天然气的生产是从南帕尔斯第14阶段的第四台钻机开始的，伊朗方面称这目前是世界上最大的天然气田，由伊朗和卡塔尔共享，伊朗和卡塔尔共同开发这个世界最大的海上天然气田。

伊朗方面称，伊朗提供这个天然气油田所有的施工，包括开采所需要的大型钻机，该钻机是完全在伊朗自己建造的超大型结构，已于2月初安装在距伊朗南部的坎恩港口约100公里的位置。SPD-14D天然气钻井平台，现在每天从海上采出1420万立方米天然气。伊朗报道称，伊朗工程师和技术人员已于3月24日晚些时候结束了在南帕尔斯毗邻的13期的另一台钻机上安装的工作。这将使第13阶段的总天然气产量提高到每天56立方厘米。伊朗方面尽管困难重重，但伊朗还是迅速发展了南帕尔斯天然气田。