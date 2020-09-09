中媒：瑞士外长访问伊朗 访伊意图引外界关注

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国媒体报道称，在同卡西斯会晤后，伊朗外长扎里夫在社交媒体发文表示，双方在双边、区域以及全球问题上都进行了深入讨论。他强调，伊朗赞赏瑞士为减少美国破坏活动所作出的努力，且恢复正常贸易应是全球优先考虑事项。另外卡西斯在当天的社交媒体账户上写道，本次与伊朗外长扎里夫的会晤和磋商是富有成果的讨论，瑞士乐见双方能共同开通人道主义渠道，向伊朗人民运送食品和医疗设备。

伊朗对美政策不变 无意与美展开会谈

此外伊朗外交部发言人哈蒂布扎德在当天的新闻发布会上表示，由于受到美国压力，伊朗瑞士金融贸易渠道计划曾一度推迟，直到今年2月份才开始重新运营。而在今年6月份，伊朗和瑞士成功运用该渠道，完成了第一笔交易。

针对外界普遍猜测，鉴于瑞士长期以来充当美伊“协调人”的身份，本次瑞士外长访伊，旨在缓和美伊对峙的紧张关系，哈蒂布扎德对此表示否认。他强调，伊朗一直知晓美国的敌对意图，但瑞士政府在开辟对伊贸易渠道方面释放了善意、诚实和透明的行动。而本次瑞士外长对伊朗的访问与美伊关系无关，伊朗对待美国的政策无任何改变，伊朗并无同美国会谈的意图。

伊朗不会在美国的压力和制裁下妥协

在同伊朗总统鲁哈尼的会晤中，鲁哈尼表示，伊朗致力于遵守国际规则、发展多边协定。而美国通过施加压力和制裁并不能让伊朗妥协。重返伊核协议，并遵守联合国安理会2231号决议是当下美国的唯一选择。此外鲁哈尼强调，伊朗希望欧洲国家采取果断和明确的行动，来阻止美国对伊朗施加的经济恐怖主义，同时他呼吁瑞士同伊朗的金融渠道能够发挥更积极和有效的作用。

卡西斯表示，瑞士已经意识到美国制裁给伊朗人民带来的困境，瑞士将继续增加该金融渠道的作用，同时深化发展两国在各领域的关系。

据悉，今年七月底，瑞士政府宣布一瑞士制药公司通过与伊朗建立新的人道主义金融渠道，与伊朗完成第一笔金融交易。瑞士方面曾宣称，已经成功启动瑞士与伊朗之间的金融渠道，并且有50家公司对同伊朗展开业务持欢迎态度，瑞士外交部表示，未来该渠道内的公司数量或将进一步增加。此前有伊朗分析表示，长期以来，瑞士扮演着美伊外交关系的“代理人”角色，瑞士此举很有可能已经同美国达成相关协议，美国或将为瑞士释放部分伊朗资产开绿灯。但另有分析指出，即便卡西斯带着斡旋之意来访伊朗，但仅凭一次访问并不能从根本上改善美伊关系，美伊对峙状态或仍将持续。