伊朗——上海合作组织的“缺环”

伊朗国家通讯社（IRNA）：9月20日，伊朗伊斯兰共和国驻中国大使穆罕默德·凯沙瓦尔扎德（Mohammad Keshavarzadeh）在北京会见了上海合作组织（SCO）秘书长弗拉基米尔·诺罗夫（Vladimir Norov）。

伊朗担任该组织的观察员已有15年之久，但尽管有正式要求，它仍无法成为常任理事国。在与伊朗驻华大使会晤时，诺罗夫谈到了该组织在各个领域，特别是在贸易，经济，文化和人道主义事务领域进行合作的强大能力。

他说，去年在上海合作组织外长理事会会议上签署的“上海合作组织秘书处与会员合作发展路线图”，为伊朗和其他国家作为“上海合作组织大家庭”的成员提供了一个很好的平台。

最近几年伊朗高级官员多次表示，伊朗希望成为上海合作组织正式成员国；就此问题伊朗政府一直努力争取俄罗斯和中国的支持。

譬如伊朗总统鲁哈尼在会见到访的吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫时做上述表示的。鲁哈尼说，伊朗的加入将同时有利于伊朗和上合组织。

与此同时，伊朗驻俄前大使梅赫迪∙萨那伊认为，伊朗希望，中俄积极研究伊朗成为上合组织成员国的问题，将此问题和取消国际制裁的过程联系在一起是不公平的。

萨那伊强调，伊朗“继续与伊核问题六国进行谈判”，并且希望这些谈判能够按时完成。

据他称，重要的是中俄在伊核问题会谈中做出了建设性的贡献，因此德黑兰“希望他们也可以积极研究伊朗成为上合组织成员国的问题”。

他指出，不一定安排在某一次峰会上，在任何时间都可以重新考虑它的身份。伊朗有意加入上合组织，但是上合组织也不能忽视伊朗具备的潜力。

萨那伊表示，伊朗可以为组织带来它在中东，在伊斯兰世界和整个地区的经验及影响。他说：“上合组织会因伊朗的完全加入而受益。”

另外伊朗外交议会及国家安全委员会代表阿拉埃德金·博鲁杰尔基在与国家杜马议长谢尔盖·纳雷什金的会见时表示，伊朗期望俄罗斯方面支持其作为全权成员加入上合组织。

伊朗议员表示，“我们希望俄罗斯能够支持伊朗作为全权成员国加入上合组织。若俄方提供支持，则能帮助我国总统参加即将举行的上合组织峰会。”博鲁杰尔基同时感谢俄罗斯对调解伊朗核问题所提供的支持。他表示，“希望这种调解作用能够良好地影响双边关系，同时对区域局势产生正面影响。”

毫无疑问的是中国和俄罗斯在经济和战略上都与伊朗有着密切的联系，这种联系将在本周召开的上合组织会议上起到关键作用。

值得一提的是，上合组织的朋友圈可能又要扩大了，会新增一个成员国。中国外交部例行记者会上面，就有记者向耿爽提问：“俄罗斯向伊朗发出了邀请，希望伊朗申请加入上合组织，中方对此持有什么立场？”

对于这个问题，耿爽就回答道：伊朗本来就是上合组织的观察员，长期来都在积极参与上合组织的有关活动，所以在吸收新成员的问题上，中方愿与成员保持密切沟通，并共同作出决定。

２００８年３月，伊朗向上合组织秘书处提交了加入申请。众所周知，上合组织是世界上人口最多、地域最广、潜力巨大的跨区域多边综合性组织，它为维护地区的安全稳定、促进地区的共同繁荣，做出了重要贡献，而该组织的主要合作内容，就涵盖了贸易投资、金融、卫生和教育等多个领域。

上海合作组织是由哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国于2001年6月15日在中国上海宣布成立的永久性政府间国际组织。它的前身是"上海五国"机制。

2002年，在上合组织圣彼得堡峰会上签订了《上海合作组织宪章》，文件于2003年9月19日生效。这是一份章程文件，规定了组织的宗旨与原则、组织架构、主要活动方向。

2017年6月8日至9日，上合组织元首理事会阿斯塔纳会议作出历史性决定，给予印度共和国和巴基斯坦伊斯兰共和国成员国地位。

上海合作组织的宗旨是：加强各成员国之间的相互信任与睦邻友好；鼓励成员国在政治、经贸、科技、文化、教育、能源、交通、旅游、环保及其它领域的有效合作；共同致力于维护和保障地区的和平、安全与稳定；推动建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。

上海合作组织对内遵循"互信、互利、平等、协商，尊重多样文明、谋求共同发展"的"上海精神"，对外奉行不结盟、不针对其它国家和地区及开放原则。

上合组织最高决策机构是成员国元首理事会，该会议每年举行一次，决定本组织所有重要问题。政府首脑（总理）理事会每年举行一次，讨论本组织框架下多边合作和优先领域的战略，决定经济及其他领域的原则性和重要问题，通过组织预算。上合组织工作语言为汉语和俄语。

除元首理事会会议和政府首脑理事会会议外，运行的机制还有议会领导人会议、安全会议秘书会议、外长会议、国防部长会议、紧急救灾部门领导人会议、经贸部长会议、交通部长会议、文化部长会议、教育部长会议、卫生部长会议、执法部门领导人会议、最高法院院长会议、总检察长会议等。上合组织成员国国家协调员理事会是上合组织框架下的协调机制。

本组织有两个常设机构，分别是设在北京的上合组织秘书处和设在塔什干的上合组织地区反恐怖机构执行委员会。上合组织秘书长和地区反恐怖机构执行主任由国家元首理事会任命，任期三年。2019年1月1日起，上述职位分别由诺罗夫（乌兹别克斯坦籍）和吉约索夫（塔吉克斯坦籍）担任。

目前上合组织国家包括：

八个成员国：印度共和国、哈萨克斯坦共和国、中华人民共和国、吉尔吉斯共和国、巴基斯坦伊斯兰共和国、俄罗斯联邦、塔吉克斯坦共和国、乌兹别克斯坦共和国；

四个观察员国：阿富汗伊斯兰共和国、白俄罗斯共和国、伊朗伊斯兰共和国、蒙古国；

六个对话伙伴：阿塞拜疆共和国、亚美尼亚共和国、柬埔寨王国、尼泊尔联邦民主共和国、土耳其共和国和斯里兰卡民主社会主义共和国。