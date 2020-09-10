官方： 深足签下伊朗中卫普拉利甘吉

伊朗国家通讯社（IRNA）：深圳佳兆业官方公告：

广大球迷、媒体及关心深足的朋友们：

近日，深圳市足球俱乐部与卡塔尔多哈阿拉伯人足球俱乐部及球员本人友好协商达成一致，球员普拉利甘吉（Morteza Pouraliganji）正式转会加盟深圳佳兆业队。

普拉利甘吉1992年4月19日出生于伊朗，身高187cm，体重83kg，司职中后卫及后腰。普拉利甘吉的职业生涯从伊朗足球超级联赛起步，后在中国、比利时、卡塔尔的职业俱乐部效力，他也是伊朗国家队主力，在防守端表现稳健，经验丰富。

职业经历

2011年加盟德黑兰石油，4个赛季共出场65次、打进1球，送出2次助攻。

2015年2月，转会加盟中超球队天津泰达，上场27次攻入2球。

2016年1月，加盟卡塔尔豪门阿尔萨德，与西班牙“大脑”哈维成为队友，效力期间上场51次打进10球。

2018年8月，转会比利时球队欧本，效力半年。

2019年1月，重返卡塔尔联赛，加盟多哈阿拉伯人，共出场23次，贡献2球1助攻。

国家队经历

2015年1月首次在国家队比赛中出场，帮助伊朗队1比0击败伊拉克队。

2015年1月，参加澳大利亚亚洲杯，在淘汰赛打进一球。

2018年6月，参加俄罗斯世界杯，在3场小组赛中均踢满了90分钟。

2019年1月，以绝对主力身份出战阿联酋亚洲杯，帮助球队闯进四强。

迄今共为伊朗国家队出战40次，打进2球助攻1次。

相信普拉利甘吉的到来能进一步完善深圳佳兆业队的攻防体系，希望他尽快融入球队，用出色的表现，帮助球队创造佳绩，为实现赛季目标贡献力量。

深圳市足球俱乐部

2020年9月10日​​​​