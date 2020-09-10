俄外长：上合组织成员国支持维护伊核协议

伊朗国家通讯社（IRNA）：据俄罗斯卫星通讯报道， 拉夫罗夫在上合组织成员国外长会议结束后时说：“我们在美国退出伊核协议一事上持有共同立场，我们全体重申将坚决维护这一得到联合国安理会一致通过并且应由所有参与者执行的重要文件。”

他还指出，外长们还就阿富汗局势和叙利亚调解问题进行了讨论。

美国国务卿蓬佩奥8月致函安理会轮制主席，宣称伊朗未能履行《联合全面行动计划》（伊核协议）的规定，并要求依照安理会第2231号决议重启针对伊朗的制裁程序。

法国、德国、英国、中国、俄罗斯和南非等国再25日举行的安理会会议上明确表示，由于美国已退出伊核协议并且不再是协议的参与国，因此无权恢复制裁机制。

2015年7月，伊朗与伊核问题六国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国）达成伊朗核问题全面协议，签署了《联合国全面行动计划》。

根据协议，伊朗承诺限制其核计划，同时享有和平利用核能的权利，国际社会解除对伊朗实施的制裁措施。安理会随后通过第2231号决议，认可伊核协议，规定联合国对伊朗的武器禁运于今年10月18日终止。

2018年5月，美国宣布单方面退出伊核协议并分阶段全面恢复对伊朗制裁，对与伊朗往来的国家实施次级制裁。