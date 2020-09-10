上合组织外长将就伊朗核问题进行讨论

伊朗国家通讯社（IRNA）：据媒体报道， 俄罗斯外交部网站已经公布拉夫罗夫在上合组织外长理事会会议与会者招待会的致词。

俄外长指出：“我们明日将在会议上按照传统，将就加强现代国际关系体系与联合国及其安理会的中心协调作用交换意见。我们将就的全球和区域关键问题，包括战略稳定领域的状况，应对安全挑战和威胁的措施，阿富汗、叙利亚以及围绕伊朗核协议的问题进行‘对表’。”

他指出，与会者还将就完善上合组织实际工作的问题进行讨论，其中包括扩大成员和观察员数量的问题。

拉夫罗夫还表示：“正在制定落实上合组织2025年前发展战略的行动计划。”

9月20日，伊朗伊斯兰共和国驻中国大使穆罕默德·凯沙瓦尔扎德（Mohammad Keshavarzadeh）在北京会见了上海合作组织（SCO）秘书长弗拉基米尔·诺罗夫（Vladimir Norov）。

伊朗担任该组织的观察员已有15年之久，但尽管有正式要求，它仍无法成为常任理事国。在与伊朗驻华大使会晤时，诺罗夫谈到了该组织在各个领域，特别是在贸易，经济，文化和人道主义事务领域进行合作的强大能力。

他说，去年在上海合作组织外长理事会会议上签署的“上海合作组织秘书处与会员合作发展路线图”，为伊朗和其他国家作为“上海合作组织大家庭”的成员提供了一个很好的平台。

最近几年伊朗高级官员多次表示，伊朗希望成为上海合作组织正式成员国；就此问题伊朗政府一直努力争取俄罗斯和中国的支持。

譬如伊朗总统鲁哈尼在会见到访的吉尔吉斯斯坦总统阿坦巴耶夫时做上述表示的。鲁哈尼说，伊朗的加入将同时有利于伊朗和上合组织。

与此同时，伊朗驻俄前大使梅赫迪∙萨那伊认为，伊朗希望，中俄积极研究伊朗成为上合组织成员国的问题，将此问题和取消国际制裁的过程联系在一起是不公平的。

萨那伊强调，伊朗“继续与伊核问题六国进行谈判”，并且希望这些谈判能够按时完成。