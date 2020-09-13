伊朗传统文化之宝展将走进中国

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年9月8日，由世界非遗传承人大会组委会主办，中亚网络电视台、一带一路全球理事会、河南省钧瓷文化研究会、一带一路国际商协会大会联合支持的 “一带一路”全球外交官非遗文化交流论坛在北京国际饭店隆重举办。

伊朗驻华大使穆罕默德•克沙瓦尔兹扎德在就此论坛在其推特账号写道：中伊两国在博物馆方面的合作正在进行中，目前这领域的双边合作是令人满意的。

他还宣布，据两国的协调，明年我们将在中国各地为向该国社会介绍伊朗文化遗产之宝举办专门的展览。

论坛以“文明互鉴、民心相通、助力一带一路，共建人类命运共同体”为主题，邀请了一带一路沿线国家十余位外交大使、参赞，以及国内社会各界重要领导、专家学者、非遗技艺传承人，探讨现代化进程和全球经济一体化环境下，非物质文化遗产保护面临的新挑战以及如何让非遗文化的传承与时俱进。

本次论坛影响深远，得到了政府、专家的大力支持，一带一路全球理事会秘书长刘剑，北京大学软实力研究院院长、民族非遗研究院院长刘东昌，河南省钧瓷文化研究会副会长、许昌市工艺美术协会会长党经纬，国家级非遗代表性传承人、中国陶瓷艺术大师苗长强等嘉宾在会上进行了发言，现场嘉宾对非遗文化的传承与创新积极建言献策，论坛现场气氛火热。

同时，作为本次国际文化交流论坛的重要环节，由获得中国陶瓷艺术终身成就奖的苗锡锦大师与国家级非遗代表性传承人苗长强大师重磅巨献的钧瓷《三羊开泰尊》，作为大会指定礼品《三羊开泰尊》首次亮相!在现场近百位领导、专家、学者见证下赠送给了外国大使，受到外宾的一致赞赏，认为其造型古朴、端庄典雅，扎根于中国传统文化，展现了精益求精的大国工匠精神，彰显了大国风范，是瓷器中的精品。

据悉，此钧瓷《三羊开泰尊》整体施以红釉希冀“红动中国”，设计构思中包含着合作共赢、憧憬美好未来的寓意。