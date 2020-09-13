威尼斯电影节闭幕，伊朗两部电影获最奖

伊朗国家通讯社（IRNA）：第77届威尼斯电影节北京时间昨晚闭幕，新冠疫情当下依旧坚持实体举办，华人导演赵婷的新作《无依之地》勇夺金狮奖，这部影片也获得媒体认可，拿到意大利媒体场刊和国际场刊的评分第一名，在烂番茄也获得100%新鲜度。

赵婷是继2007年李安《色，戒》，2006年贾樟柯《三峡好人》、2005年李安《断背山》后，新世纪又一位获得金狮奖认可的华人导演。

其他重要奖项上，日本导演黑泽清凭借《间谍之妻》获最佳导演奖。两部主演作品双双入围主竞赛单元的“白寡妇”凡妮莎·柯比，凭借《女人的碎片》拿下最佳女演员奖。

美国媒体预测，赵婷可能成为首个入围奥斯卡最佳导演的亚裔女性，值得一提的她的下一部导演作品是漫威电影宇宙的《永恒族》。

《无依之地》讲述了这样一个故事：失去了丈夫的Fern在经济大衰退中甚至失去了工作、失去了家园。她几乎度过了一生的内华达小镇，就此在地图上邮编失效。六十多岁的她无家可依，迫不得已只能踏上一边打工一边流浪的旅程。

为了将生活成本压到最低，她成了一个住在厢式货车里的现代游牧人。在这段艰苦漂泊的过程中，她和许多厢式货车寄居者相遇、相识，收获了友情和依靠。《好莱坞报道者》评价影片是对另一种类型的自由战士有力的性格发掘。

《洛杉矶时报》认为，《无依之地》中赵婷的技巧更加精进，影片将虚构与非虚构无缝衔接。《娱乐周刊》则说：赵婷成为了某些没遗忘的美国人的卓越记录者——原始的、不受约束的，处于边缘的人。

本届完整获奖名单

【主竞赛单元奖项】

★最佳影片金狮奖：《无依之地》赵婷（美国）

★评委会大奖银狮奖：《新秩序》米歇尔·弗兰克（墨西哥）

★最佳导演银狮奖：黑泽清《间谍之妻》（日本）

★最佳男演员：皮尔弗朗西斯科·法维诺《我们的父亲》（意大利）

★最佳女演员：凡妮莎·柯比《女人的碎片》（加拿大 / 匈牙利 / 美国）

★最佳剧本：《信徒》柴塔尼亚·塔姆哈尼（印度）

★评审团特别奖：《亲爱的同志》安德烈·康查洛夫斯基（俄罗斯）

★新锐演员奖（马塞洛·马斯托依安尼奖）：Roohollah Zamani《太阳之子》（伊朗）

【地平线单元奖项】Horizons Award

★最佳影片：《荒原之野 》艾哈迈德·巴拉米（伊朗）

★最佳导演：《Genus Pan》拉夫·迪亚兹（菲律宾）

★最佳女演员：Khansa Batma《Zanka Contact》

★最佳男演员：Yahya Mahayni《贩皮之人》

★最佳剧本：《食肉动物》彼得洛·卡斯特里图（意大利）

★评审团特别奖：《倾听》Ana Rocha（葡萄牙 / 英国）

★最佳短片：《Entre tú y Milagros》Mariana Saffon（哥伦比亚 / 美国）

★最佳处女作：《倾听》Ana Rocha（葡萄牙 / 英国）

【国际影评人·费比西奖】FIPRESCI Prize

主竞赛最佳影片：《信徒》柴塔尼亚·塔姆哈尼（印度）

地平线最佳影片：《荒原之野》艾哈迈德·巴拉米（伊朗）

【酷儿狮奖】Queer Lion

《新世界》莫娜·法斯特欧德（美国）

【终身成就·金狮奖】Career Golden Lion