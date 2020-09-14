波斯植物园｜中国人的名贵中药却是伊朗人的日常调料

伊朗国家通讯社（IRNA）：在某宝上搜索藏红花，价格一般在50元1克左右，高品质的甚至可以卖到80元1克。换算一下，那就50000到80000元每公斤了。

神乎其神的描述加上令人惊叹的价格，给藏红花蒙上了一层神秘的面纱。

然而这种昂贵而神秘的中药，在伊朗却是一种极为常见的调料，是日常生活中必不可少的，藏红花米饭是波斯饮食文化中的经典主食。

让我们来看看面纱之下的藏红花吧！

藏红花并非产自西藏

“藏红花“这个名字总让人误以为它产自西藏，事实上，它的学名叫番红花，主要产地是伊朗。

伊朗是最早开始大规模种植藏红花的地区，其种植史可以追溯到公元前10世纪。波斯人很早就开始利用藏红花制作染料、香水、药品甚至用来沐浴。

如今伊朗藏红花的产量占全球的90-93%，其中大部分用于出口。因为品质高，许多国家会从伊朗进口藏红花，然后包装售卖。

中国也有少量种植藏红花，但主要是在浙江、上海等地，西藏的环境和气候条件并不适合藏红花生长。之所以名字带个“藏”字，那是因为藏红花最早是僧侣们携带经由西藏传入中国的。

变成药材前长什么样

我们在药店看到的红色细丝状藏红花，并不是完整的花朵，而是它的花柱。

藏红花是鸢尾科番红花属植物，用球茎繁殖。北半球一般在六月种植，经过一个夏季的休眠后，初秋开始发芽，十月底到11月中旬是花朵绽放和收获的季节。

花朵六瓣浅紫色的花瓣上有逐渐变深的紫色条纹，中间三根长长的鲜红色花柱非常艳丽夺目。

贵有贵的道理

藏红花价格昂贵，主要原因是高昂的人工成本。

由于花期极短，所有植物会在一到两周内开花，这两周内必须迅速高效地完成采摘工作。而且，花朵在黎明开放后会很快枯萎，所以每天必须在中午以前完成采摘。

采摘之后，还需要人工从花朵中挑选取出花柱，进行干燥加工。平均150朵花才能生产出1克干燥的藏红花花柱，而一个熟练工需要花40个小时才能处理150000朵花，取出能够生产1千克干燥花柱的原料。

藏红花的颜色和风味主要集中在红色的柱头上。在伊朗，藏红花通常依据包含的花柱部分分为不同等级，从高到底依次为：Negin、Sargol、Pushal、Bunch和Konj。Sargol是市场上最常见的藏红花产品。

用途多多

在中国，藏红花是一种珍贵药材，但其实在国际市场上，它更多是作为香料售卖。

在伊朗、印度、欧洲、阿拉伯等地区，藏红花被广泛地用于食物烹调中。只需要一点点藏红花，就可以给食物带来“蜂蜜和干草”的独特香气和明亮的橙黄色泽，比如著名的西班牙海鲜饭就是用藏红花染色的。

在伊朗，你可以看到各种加了藏红花的传统菜肴和甜点。不管是超市还是路边的冰淇淋小摊，都能买到藏红花味冰淇淋。

除此之外，藏红花还曾被作为天然染料用在书法写作、织物染色中。但是藏红花并不是一种稳定的染色剂，颜色会随着时间的推移逐渐变淡。

使用藏红花染色的棉布、丝绸和羊毛。

对了，藏红花泡水是金黄色的，假如你买到的藏红花泡出了红色的，那一定是假的！