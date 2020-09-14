波斯的荣光——神秘国度伊朗

伊朗国家通讯社（IRNA）：最早在今伊朗范围内建国的是埃兰(ILam)人，他们是伊朗高原的土著人。公元前2700年，埃兰人建立了国家。公元前639年，埃兰国被亚述人所灭。

公元前2700年的中国大致还处于”龙山文化，大汶口文化，良渚文化“时期. 根据两河流域苏美尔的历史记载，此时埃兰人遭到了一次入侵，其实埃兰在整个历史时期都在与两河流域的国家发生战争，他们互相劫掠。

公元前1176年，埃兰攻陷巴比伦.此时的中国，公元前1300年 商王盘庚迁都殷，公元前1046年 周武王灭商，西周开始。可见此时期中亚和中国都处在朝代更替的时代。就是这个时候埃兰人将两河流域的无数珍宝作为战利品带回自己的国家，其中就有著名的汉谟拉比法典石柱.

公元前639年，埃兰国被亚述人所灭。中国处在春秋时期，这一年宋楚争霸，宋襄公不听臣下劝告，以楚人没有准备好而放弃进攻机会，错失战机而失败。中国那时讲礼，对方准备好了，才进攻。

公元前559年居鲁士大帝统一古波斯部落，建立阿契美尼德王朝。公元前539年，居鲁士大帝武力征服在美索不达米亚的迦勒底帝国首都巴比伦，终结了古巴比伦文明，使得波斯成为当时古代西亚唯一的文明中心 。之后他的孙子冈比西斯二世于前525年征服古埃及后王朝。

大流士在前521年挥军东征印度河平原，使其纳入阿契美尼德王朝的治下，古波斯阿契美尼德王朝是当时世界上版图最大的帝国，也是第一个地跨亚欧非三洲的世界性帝国。前449年，阿契美尼德王朝灭亡，其之前领土疆域的大部分成为马其顿帝国的一部分。这段时期中国正处在春秋时代，春秋五霸轮流坐庄的时代。

公元前312年亚历山大大帝的部属将军们之一——塞琉西一世经过战争，建立塞琉古王朝，以塞琉西亚和安条克为中心，统治原波斯帝国的东方地区。原波斯的东方地区，进入希腊化时期。中国此时处在战国混战时期。

阿萨息斯王朝（前247年－公元226年），又称安息帝国、波斯第二帝国，发源于今天的伊朗东北当时叫帕提亚人的游牧民族，统治的极盛时期包括今天小亚细亚东部、亚美尼亚、阿塞拜疆、美索不达米亚、叙利亚、伊朗高原、阿富汗、阿姆河以南的大呼罗珊和今印度河以西的巴基斯坦，与古罗马帝国隔幼发拉底河为界。与罗马连连战争而衰弱，3世纪初诸侯割据。中国在此期间，经历了秦始皇统一中国，东西两汉，三国时代。

萨珊王朝，公元224年安息帝国一个地方总督的儿子阿尔达希尔一世造反，2年后取得王位，建立王朝。波斯地区自阿契美尼德王朝这个世界性大帝国之后再次建国并统一，被认为是波斯第三帝国。与罗马帝国抗衡。在651年被阿拉伯灭亡，萨珊王朝末代皇帝的儿子俾路斯曾逃到中国唐朝，请求唐高宗出兵抗击阿拉伯人的入侵，帮助波斯人复国，唐朝护送其返回今阿富汗一带于661年建立波斯都督府，但到663年终为阿拉伯帝国所灭。中国这段时间经历了魏晋南北朝和隋唐。

萨珊王朝之后成为阿拉伯帝国的一部分，被阿拉伯各王朝统治，750年后伊朗的土地上先后出现的十个王朝，有点像中国的五代十国，直到12世纪蒙古人占领成为蒙古帝国的一部分，经历，伊利汗国，吴旭烈帝国，帖木儿帝国时期（伊斯兰化的蒙古帝国）。

直到1502年，伊斯玛仪一世在伊朗建立萨非王朝，建都大不里士。又称萨法维王朝、沙法维王朝、波斯第四帝国，是由波斯人建立统治伊朗的王朝，是继阿契美尼德王朝、帕提亚帝国、萨珊王朝以来第四个完全统一伊朗东西部的王朝。中国正处在郑和下西洋时期.

到1722年后，像中国一样遭欧洲列强的入侵，直到上世纪80年代都是欧洲的附庸，伊朗伊斯兰革命后才真正独立。

波斯民族跟中华民族一样，曾经辉煌，列强割据，最后取得独立。在现代化过程中找寻自己的出路，不屈服暂时的强势文化，一样值得尊敬！