伊朗新冠确诊病例——累计404648例 累计治愈348013例

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊朗卫生部发言人萨达特拉里表示，自13日中午至14日中午，伊境内新增新冠肺炎确诊病例2619例，新增死亡病例156例，新增治愈病例1771例；伊境内累计确诊404648例，累计死亡23313例，累计治愈348013例，累计进行新冠病毒检测3586848人次；现存确诊病例33322例，其中重症患者3798人；今日新增确诊病例1382例需住院治疗。

萨还表示，德黑兰、马赞德兰、吉兰、库姆、伊斯法罕、霍拉桑拉扎维、东阿塞拜疆、克尔曼、北霍拉桑、塞姆南、亚兹德、赞詹、加兹温等13省处于红色风险状态；西阿塞拜疆、厄尔布尔士、法尔斯、洛雷斯坦、霍尔木兹甘、阿尔达比勒、布什尔、克尔曼沙、科吉卢耶-博韦尔艾哈迈德、南霍拉桑、中央、伊拉姆、恰哈马哈勒-巴赫提亚里、古列斯坦、胡泽斯坦等15省疫情亦较严峻。

伊朗卫生部传染病防控中心副主任14日表示，目前克尔曼沙、库尔德斯坦、胡泽斯坦、西阿塞拜疆省已度过第二轮疫情高峰，但并不意味着流行周期的结束，一旦卫生规范执行有所松懈，各省将再次面临疫情上升趋势。预计秋冬季节感染新冠的患者将增加，卫生部门将在坚持此前的措施的基础上通过扩大流感疫苗进口等方式加强防控。