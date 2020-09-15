伊朗小型工业组织与中国国际中小企业博览会所签署合作谅解备忘录

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗工业部周日的报道，在该谅解备忘录的线上签字仪式上，伊朗小型工业产业和工业园组织总经理穆赫森·萨利赫尼亚在强调发展两国小工业合作的同时表示，到目前为止，已有50多家伊朗公司参加了展会，在向中国市场提供给产品的同时，还签署了谅解备忘录和合作协议。

在谈到伊朗小型工业产业和工业园组织参加中国国际中小企业博览会的计划时，他补充说，虽然在新冠状病毒危机之前，伊朗企业已制定了许多参加中国展览的计划，但现在我们不可避免地在寻求新的合作模式和参展方式。

报道还称，中国广东省工业和科信组织副主管说，伊朗是北京在西亚的重要经贸合作伙伴，在经贸领域有着良好的合作。

Wuhong补充说，自2015年第12次会议以来，在伊朗工业、矿山和贸易部、伊朗小型工业产业和工业园组织以及伊朗驻广州领事馆的支持下，伊朗已连续五年参展，伊朗公司和伊朗馆受到中国群众的广泛好评。

他补充说，这一谅解备忘录的签署标志着双方为发展长期合作，帮助中小型工业在中国和伊朗市场发展而努力的象征。

该备忘录由伊朗中小型工业产业和工业园组织董事会成员代表阿不斯加尔·穆萨赫布和中国国际小工业展览会负责人chen zhong jian共同签署。