中德欧领导人就伊朗核等国际和地区问题深入交换意见

伊朗国家通讯社（IRNA）：据中国外交部网9月15日消息， 中国国家主席习近平9月14日晚在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩举行视频会晤时表示，中欧决定建立环境与气候高层对话和数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系。

9月14日晚，习近平在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行会晤，会晤以视频方式举行。

中德欧领导人就中欧关系深入交换意见，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域，一致同意加强沟通协调合作，确保今后中欧之间一系列重大政治议程取得成功，深化互信，实现互利共赢，坚持维护多边主义，共同应对全球性挑战，推动中欧关系迈向更高水平。中欧双方宣布签署《中欧地理标志协定》，确认加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标。中欧决定建立环境与气候高层对话和数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系。

习近平指出，当前，新冠肺炎疫情全球大流行使百年未有之大变局加速演进。人类面临许多共同挑战，正站在新的十字路口。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，越是面对这样的形势，越要牢牢把握相互支持、团结合作的大方向，越要坚定不移推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展，为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。

习近平强调，中欧要做到“4个坚持”。一是坚持和平共处。二是坚持开放合作。 三是坚持多边主义。四是坚持对话协商。

习近平还阐明了中方在涉港、涉疆问题上的原则立场，指出涉港、涉疆问题的实质是维护中国国家主权、安全和统一，保护各族人民安居乐业的权利。中方坚决反对任何人、任何势力在中国制造不稳定、分裂和动乱，坚决反对任何国家干涉中国内政。

关于人权问题，习近平强调，世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。各国首先应该做好自己的事情。相信欧方能够解决好自身存在的人权问题。中方不接受人权“教师爷”，反对搞“双重标准”。中方愿同欧方本着相互尊重的原则加强交流，共同进步。

默克尔、米歇尔、冯德莱恩表示，中国是欧方尊重的重要战略合作伙伴。当今世界需要欧中加强团结合作，共同维护多边主义，抵制单边主义和保护主义，更加有效应对各种全球性挑战，这符合欧中双方和国际社会的共同利益。欧方愿同中方加强对话，增进互信，推动经贸、投资、绿色经济、气候变化、生物多样性、可持续发展等领域合作取得更多成果。欧方对欧中签署地理标志协定感到鼓舞，欢迎中方放宽市场准入，扩大开放，致力于年内完成欧中投资协定谈判，给欧中关系注入新能量。欧方愿同中方加强在世界卫生组织、世界贸易组织等国际组织内的合作，推动抗疫国际合作，维护自由贸易，促进欧中和世界经济早日复苏。在人权问题上，欧方坦承自身存在问题，希望同中方本着平等和相互尊重的原则开展对话，增进相互了解，妥善处理差异和分歧。

中德欧领导人还就阿富汗、伊朗核等国际和地区问题深入交换意见，一致同意加强沟通协调，共同致力于维护国际和地区安全稳定。