第33届伊朗国际少年儿童电影节征片报名火热进行中！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗有关部门报到，伊朗影像视听事务协会有关电影节的通知如下：
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电影节官方部分：
1.伊朗电影竞赛单元
A）电影长片
最佳电影奖
最佳导演奖
最佳剧本奖
最佳演员奖
最佳技术和艺术成就奖
特别评审团奖
Behnam Mohammadi 奖
Zaven Ghokasian 特别奖
B）短片
最佳故事片奖
最佳动画奖
特别注意：与往年一样电影节导演奖，青少年电影奖，联合国儿童基金会奖，网络系列奖和最佳电影奖（儿童和青少年评审团）等奖项也将从以上获奖影片中产生。
2.国际电影竞赛
A）电影长片
最佳电影奖
最佳导演奖
最佳剧本奖
最佳演员奖
最佳技术&艺术成就奖
评审团特别奖
B）短片
最佳故事片奖
最佳动画奖
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参选条例：
·参评电影将在电影节总导演的监督下，由电影节委员会评选产生。
·所提交影片的内容和故事应围绕儿童和青少年。
·本届电影节，所有影片均需未在伊朗或各主流媒体平台上放映，方有资格参选。之前公开发布过的电影不具备参赛资格。
·影片放映将分为两个不同年龄段：6至9岁年龄段、10至15岁年龄段
·短片长度不得超过15分钟，长片长度不得少于75分钟。动画电影长度应不少于70分钟。
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电影提交方式：
· 有兴趣的参赛者可通过电影节官方门户网站：www.portal.icff.ir 注册并提交电影的在线放映链接。电影拷贝件请以DVD，Blu- ray或USB格式制作保存，并发送至电影节办公室。
· 影片的完整资料应包含导演陈述，个人简介，电影作品，导演照片，电影海报，宣传册，电影原声，电影剧照和一段3分钟的预告片。
· 所有参选电影的原版应包含英文字幕。
· 所有类型影片的报名提交截止日期为2020年9月15日。
· 电影原版素材的提交截止日期是2020年9月30日。
· 所有入选的电影都将获得本次电影节的参赛证书。
· 逾期未提交电影原版素材者将被取消参赛资格，其报名申请将自动作废。
· 放映时间表将由节日委员会计划并执行。
· 所有参选电影一旦入围并被确认，将不能从电影节各单元中退出参评。
· 选择并参加国际少年儿童电影节 （ICFF）的任何竞赛单元都意味着愿意无条件地接受电影节的规章制度。仅原版电影的制片人、发行人或任何授权方才有权提交电影。
· 上述条款用波斯语和英语制定。如果解释上出现任何问题，应以波斯语版本为准。
· 对于上述条款未涉及的情况，国际少年儿童电影节 （ICFF）管理委员会有权进行裁决，并在特殊情况下可对部分条款进行完善和修改。
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国际青少年儿童电影节
联系方式
德黑兰总部：伊朗西德大街59号，德黑兰，伊朗
邮编：1135817113
电话：+ 98 21 66736840
传真：+98 21 66728758
电子邮件：lcffprog@gmail.com
网站：www.icff.ir
伊斯法罕总部：阿巴斯饭店，阿巴斯（Abbasi）大楼，伊斯法罕
邮编：8149917886
电话：+98 31 32225535
传真：+98 31 32221298
电子邮件：Info@icff.ir
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