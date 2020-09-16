第33届伊朗国际少年儿童电影节征片报名火热进行中！

伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗有关部门报到，伊朗影像视听事务协会有关电影节的通知如下：

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电影节官方部分：

1.伊朗电影竞赛单元

A）电影长片

最佳电影奖

最佳导演奖

最佳剧本奖

最佳演员奖

最佳技术和艺术成就奖

特别评审团奖

Behnam Mohammadi 奖

Zaven Ghokasian 特别奖

B）短片

最佳故事片奖

最佳动画奖

特别注意：与往年一样电影节导演奖，青少年电影奖，联合国儿童基金会奖，网络系列奖和最佳电影奖（儿童和青少年评审团）等奖项也将从以上获奖影片中产生。

2.国际电影竞赛

A）电影长片

最佳电影奖

最佳导演奖

最佳剧本奖

最佳演员奖

最佳技术&艺术成就奖

评审团特别奖

B）短片

最佳故事片奖

最佳动画奖

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参选条例：

·参评电影将在电影节总导演的监督下，由电影节委员会评选产生。

·所提交影片的内容和故事应围绕儿童和青少年。

·本届电影节，所有影片均需未在伊朗或各主流媒体平台上放映，方有资格参选。之前公开发布过的电影不具备参赛资格。

·影片放映将分为两个不同年龄段：6至9岁年龄段、10至15岁年龄段

·短片长度不得超过15分钟，长片长度不得少于75分钟。动画电影长度应不少于70分钟。

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电影提交方式：

· 有兴趣的参赛者可通过电影节官方门户网站：www.portal.icff.ir 注册并提交电影的在线放映链接。电影拷贝件请以DVD，Blu- ray或USB格式制作保存，并发送至电影节办公室。

· 影片的完整资料应包含导演陈述，个人简介，电影作品，导演照片，电影海报，宣传册，电影原声，电影剧照和一段3分钟的预告片。

· 所有参选电影的原版应包含英文字幕。

· 所有类型影片的报名提交截止日期为2020年9月15日。

· 电影原版素材的提交截止日期是2020年9月30日。

· 所有入选的电影都将获得本次电影节的参赛证书。

· 逾期未提交电影原版素材者将被取消参赛资格，其报名申请将自动作废。

· 放映时间表将由节日委员会计划并执行。

· 所有参选电影一旦入围并被确认，将不能从电影节各单元中退出参评。

· 选择并参加国际少年儿童电影节 （ICFF）的任何竞赛单元都意味着愿意无条件地接受电影节的规章制度。仅原版电影的制片人、发行人或任何授权方才有权提交电影。

· 上述条款用波斯语和英语制定。如果解释上出现任何问题，应以波斯语版本为准。

· 对于上述条款未涉及的情况，国际少年儿童电影节 （ICFF）管理委员会有权进行裁决，并在特殊情况下可对部分条款进行完善和修改。

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国际青少年儿童电影节

联系方式

德黑兰总部：伊朗西德大街59号，德黑兰，伊朗

邮编：1135817113

电话：+ 98 21 66736840

传真：+98 21 66728758

电子邮件：lcffprog@gmail.com

网站：www.icff.ir

伊斯法罕总部：阿巴斯饭店，阿巴斯（Abbasi）大楼，伊斯法罕

邮编：8149917886

电话：+98 31 32225535

传真：+98 31 32221298

电子邮件：Info@icff.ir