伊朗快速发展燃气网络

伊朗国家通讯社（IRNA）：伊政府计划在2022年将所有城区和90％的郊区人口与天然气网络连接起来。

向村庄供应管道燃气有助于创造直接和间接的就业机会，扩大诸如畜牧业、温室、面包房和服务中心之类的小型企业。

专家认为，曾经，谁控制了石油，谁就控制了世界。 未来，谁控制了天然气，谁才能控制世界。天然气是一种化石燃料，天然气的成分可能因其生产的不同而不同，它是一种不可再生的资源，天然气作为全球能源仅次于石油和煤炭。提到对世界油气市场的操控，人们往往最先想到的是沙特、美国、俄罗斯。虽然知道伊朗的石油资源也非常丰富，但和沙、美、俄三国比起来，似乎又略显逊色。只能说，伊朗这个国家太低调。你若知道伊朗的天然气储量有多少，必定会对伊朗另眼相看。

伊朗天然气探明储量34万亿方（约合原油当量2244亿桶），占全球储量的18.2%。其天然气油气当量储量远高于原油的储量（探明石油储量1578亿桶）。按照探明油气当量总储量算，伊朗达到3822亿桶，比沙特高出近18%（沙特为3213亿桶）。也就是说，其实伊朗才是中东真正的第一油气大国，而非沙特。

全世界第一大天然气田南帕尔斯气田很大一部分就位于伊朗境内（另一部分在卡塔尔）。据国际能源署（IEA）数据显示，南帕尔斯气田估计储存有天然气51万亿方、凝析油500亿桶。一旦天然气登上世界第一大能源的宝座，以后你看伊朗的心情可能就会和今天看沙特一样。