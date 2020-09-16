中国宁波市领导会见伊朗客人 进一步推动双方交流与合作

伊朗国家通讯社（IRNA）：李关定说，中伊友好源远流长，长期以来双方有着良好的合作。
他说，宁波拥有世界第一大港，正努力打造“一带一路”枢纽城市，与伊朗的合作前景广阔。
宁波副市长表示，今年宁波疫情防控有力有效，目前各项指标全面回升，不断推动经济向上向好。
他说，希望通过访问能加深双方了解，建立更广泛的联系，探索在“一带一路”倡议下两地深化合作的新机遇，进一步推动双方在经贸、文化、旅游、先进制造业、能源等方面的交流与合作。
伊通社（IRNA）德黑兰09月16电 昨天下午，中国宁波副市长李关定会见了来甬访问的伊朗驻沪总领事拉马赞·帕尔瓦兹一行。
伊朗国家通讯社（IRNA）：李关定说，中伊友好源远流长，长期以来双方有着良好的合作。
他说，宁波拥有世界第一大港，正努力打造“一带一路”枢纽城市，与伊朗的合作前景广阔。
宁波副市长表示，今年宁波疫情防控有力有效，目前各项指标全面回升，不断推动经济向上向好。
他说，希望通过访问能加深双方了解，建立更广泛的联系，探索在“一带一路”倡议下两地深化合作的新机遇，进一步推动双方在经贸、文化、旅游、先进制造业、能源等方面的交流与合作。
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