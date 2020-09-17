伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗驻华大使馆消息，双方就中伊两国关系及共同关心的问题交换意见。
中国外交部长助理邓励表示，中伊两国关系友好，双方在涉彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。
他说，中方愿同伊方一道努力，落实好两国领导人达成的重要共识，加强沟通协调，推动中伊各领域合作稳步发展。
克沙瓦尔兹扎德大使表示，伊方对中方给予的抗疫支持表示感谢，赞赏中方在国际多边场合给予伊方的宝贵支持，愿同中方继续加强各领域互利友好合作，深化两国全面战略伙伴关系。
伊通社（IRNA）北京09月16电 9月15日，伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德与中国外交部部长助理邓励举行会面。
伊朗国家通讯社（IRNA）：据伊朗驻华大使馆消息，双方就中伊两国关系及共同关心的问题交换意见。
中国外交部长助理邓励表示，中伊两国关系友好，双方在涉彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。
他说，中方愿同伊方一道努力，落实好两国领导人达成的重要共识，加强沟通协调，推动中伊各领域合作稳步发展。
克沙瓦尔兹扎德大使表示，伊方对中方给予的抗疫支持表示感谢，赞赏中方在国际多边场合给予伊方的宝贵支持，愿同中方继续加强各领域互利友好合作，深化两国全面战略伙伴关系。
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