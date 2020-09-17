伊朗驻华大使克沙瓦尔兹扎德与中国外交部部长助理邓励举行会面

伊通社（IRNA）德黑兰09月16电 巴扎（bazzar）其实就是市场，也就是说，任何城市都有自己的巴扎的。 德黑兰的巴扎，在老城区的中心地带，西边便是德黑兰权利中心---多个政府机构、Golestan Palace、国家博物馆等重要坐标，地铁一号线从大扎巴西侧的街上穿过，更是给这里带来了滚滚人流。巴扎的中心是一个清真寺，店铺如同我们的八卦阵一般围绕它而建，密密麻麻，想从外面的大街上走到清真寺，是需要耗费很长时间的。逛德黑兰巴扎时一个好玩而拥有比较传统特色的地方就是“修补地毯”市场。