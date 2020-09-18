中国艺术家苏绣作品《万山红遍》赠送伊朗驻华大使馆

伊朗国家通讯社（IRNA）：2020年9月17日，中国国际商会商业行业商会丝绸之路国际合作工作委员会（简称“丝路工委会”）主任、（中电国服）董事长曹志辉一行应邀参访伊朗伊斯兰共和国驻华大使馆，与 Mohsen Bagheri 先生、 Hossein Zargari 先生共同洽谈在进出口贸易、保税展示交易等领域开展合作。

曹志辉主任介绍了丝路工委会与中电国服的基本情况，希望在中电国服的六大业务板块挖掘合作项目，通过保税展示交易、国际贸易等服务帮助伊朗参加2020年中国国际进口博览会的企业拓展中国市场。同时，欢迎医疗器械、特色农产品等行业的伊朗企业前来交流洽谈，中电国服可根据企业需求在全国范围内建立保税仓，提供保税仓储和直播展示交易服务。

Mohsen Bagheri 先生感谢曹志辉主任的信息分享，并表示，今年伊朗将第三次参加进博会，伊朗驻华使馆与伊朗商务部门已组织了30至40家伊朗企业将共同参与。伊朗驻华使馆在中伊企业合作中起到桥梁的作用，可以帮助到伊朗参观考察的团队办理商务签证，还可以推荐伊朗特色产品的知名公司与丝路工委会对接，希望双方进一步探索，细化合作方案，更好地开展项目合作。

双方就特色产品进出口和企业对接初步达成意向，期待后续加强联络，共同推进合作进展，为中伊两国企业在更多领域的互联互通搭建沟通桥梁。

伊朗伊斯兰共和国，首都德黑兰，位于亚洲西南部，同土库曼斯坦、阿塞拜疆、亚美尼亚、土耳其、伊拉克、巴基斯坦和阿富汗相邻，南濒波斯湾和阿曼湾，北隔里海与俄罗斯和哈萨克斯坦相望，素有“欧亚陆桥”和“东西方空中走廊”之称。石油、天然气和煤炭蕴藏丰富。

伊主要出口商品为油气、金属矿石、皮革、地毯、水果、干果及鱼子酱等，主要进口产品有粮油食品、药品、运输工具、机械设备、牲畜、化工原料、饮料及烟草等。

中伊交往可追溯至公元前2世纪，班超的副使甘英曾到过伊朗，并打通了中国经伊通往罗马的交通线，即古丝绸之路。1971年8月16日中伊建交，2016年1月两国建立全面战略伙伴关系。